黎智英被加控勾結外國勢力　民族黨召集人陳浩天控襲警　西九應訊

壹傳媒集團創辦人黎智英，昨日（11日）被加控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，成為港版國安法生效以來，當局以該罪名起訴首例，此案今日（12日）在西九龍裁判法院提堂。

西九裁判院外有數十警員及多架衝鋒車戒備，多名記者守候，亦間中有手持蘋果日報、戴著黃色口罩的市民，舉起報章走過。另有一男一女手持大聲公人士，在法院外叫口號，要求重判黎智英。

黎智英今日早上由荔枝角收押所離開前往法庭，其腰間被繫上鐵鏈，並扣上手銬。（李澤彤攝）

被控一項欺詐罪、收押在荔枝角羈留所的黎智英，被加控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，成為港版國安法生效以來，被當局以該罪名起訴首例。

黎智英今早約7時55分，被送上囚車，由荔枝角羈留所出發，約15分鐘後送往西九裁判法院。

西九法院外有四架衝鋒車，以及多達30名警員戒備，大多為軍裝警，分布在行人及車行入口。

早上8時45分，有一男一女到西九裁判法院外，以大聲公叫口號，要求重判黎智英及陳浩天。數名警員在旁拉起橙色封鎖線。另有多名手持蘋果日報的市民經公眾入口，到場旁聽。

而被控參與非法集結及襲擊警務人員的前香港民族黨召集人陳浩天，兩案將於今日由裁判官王詩麗完成裁決，身穿西裝的他，在接近早上9時到場。有一名手持黃色小雨傘及「莫須有檢控、製造白色恐怖」的婆婆一直在他身後，稱感謝他的付出。

現場所見，天主教香港教區榮休主教陳日君、工黨前立法會議員何秀蘭、支聯會主席李卓人及社民連副主席梁國雄亦有到場。