確診大廈｜觀塘翠屏北邨翠梅樓共增4宗個案　寶達邨再有2人染疫

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨天（12日）新增69宗確診個案。黃大仙東頭邨貴東樓再多一宗確診個案，貴東樓共有7宗個案分布在4個單位。同邨的興東樓一名87歲男子送往殮房後證實對新冠病毒呈陽性反應。 衞生防護中心更新確診者住宅名單，新增患者住址涉及觀塘多個屋邨和屋苑，其中在翠屏（北）邨翠梅樓增4宗個案。繼觀塘區，黃大仙區亦有多名患者居住。

12月12日，衞生防護中心公告，東涌東頭邨貴東樓，四個單位共七人確診。（黃寶瑩攝）

昨天新增患者最多居於觀塘區，涉及多個屋邨和屋苑，其中在翠屏（北）邨翠梅樓有4宗個案（個案7400、7417、7430和7431），他們分別為一名2歲女童、5歲女童、36歲男子和35歲女子。鯉魚門邨的鯉生樓和鯉意樓各有一宗個案，他們分別為81歲男子（個案7404）和84歲男子（個案7395）。

觀塘油美苑潤美閣和寶達邨達顯樓分別有2宗個案。居達顯樓的是一名73歲男子（個案7393）和一名48歲男子（個案7415），他們屬於歌舞群組。寶達邨達顯樓前天亦錄得2宗個案。

12月12日，翠屏（北）邨翠梅樓有4宗個案。（資料圖片／王譯揚攝）

繼觀塘區，黃大仙區亦有多名患者居住，屋邨包括東頭邨貴東樓，黃大仙下（二）邨龍禧樓和富山邨富仁樓。在深水埗，海麗邨海賢樓有3宗個案（個案7420、7421和7437）。

至於新界，葵青葵涌廣場、長宏邨、安蔭邨和祖堯邨，以及元朗天富苑、天恒邨和天華邨也有感染個案。

日前衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，若在同一幢大廈有四個單位出現互不相識的確診者，當局就可能發出強制檢測令，但仍須視乎實際情況。