新冠肺炎｜李漢城：中價位指定檢疫酒店料初期入住未如理想

為應付海外留學生聖誕回港，政府本月22日起，強制要求到港人士到指定檢疫酒店進行檢疫。香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城於新城電台節目《香樹輝King King傾》中表示，因回港人士要先有機位再訂酒店回港，預計中價位酒店或於政策實行初期，預訂情況未如理想，估計到一月才會改善。 他亦指，本地客對入住本地酒店興趣下降，預計聖誕後至農曆新年前，裁員情況會較嚴重。

尖沙咀喜來登酒店有參加特定檢疫酒店計劃。(資料圖片/余俊亮攝)

政府於本月初邀請全港持牌旅館作指定檢疫酒店，李漢城指，了解有過百以上酒店申請，但政府有其考慮，重視較平價的或賓館，並視乎酒店有無接待檢疫人士經驗、通風設備規格等，選出現時36間。

他預計，因訂機位問題，政策推行的首數星期，中價位約每晚1000元的檢疫酒店預訂率「未竹咁理想」，估計至一月會「好少少」。

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼

香港酒店「每日開每日蝕」

他指，本地生意熱潮淡化，加上限聚令下堂食只能兩人，泳池和健身室都不能開，年輕人本地客減少，香港酒店「睇住嚟蝕，每日開每日蝕」，本打算聖誕、冬至等可以飲食收入補貼，但都沒有機會。

他相信，聖誕後至農曆新年前的裁員情況嚴重，認為政府「唔補貼唔緊要」，但期望可開關口讓旅客到訪，「最接近嘅澳門、大灣區都做唔到，何來咁遠地方(新加坡旅遊氣泡)」。