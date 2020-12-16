競爭法通過後首案　投YWCA圍標伺服器服務　4公司被判罰款逾710萬

競爭事務委員會於《競爭條例》生效後，於3年前首度入稟，指5間有份競投基督教女青年會（YWCA）伺服器服務的資訊科技公司，涉嫌圍標，協助其中一間公司以最低價贏得標書。其中4間公司去年被裁定違反《競爭條例》，而競爭事務審裁處今(16日)頒下判詞，判處該4間公司合共罰約716萬元，以及支付約962元的訟費。

五名答辯人為Nutanix Hong Kong Limited（Nutanix）、英國電訊香港有限公司（BT）、新龍國際有限公司（SiS）、Innovix Distribution Limited（Innovix）及科技21系統有限公司（Tech-21），除新龍國際外，其餘4間公司均被裁定違反《競爭條例》。

圍標公司另需支付訟費 合共約962萬元

競爭事務審裁處今頒下判詞，判Nutanix Hong Kong Limited（Nutanix）、英國電訊香港有限公司（BT）、Innovix Distribution Limited（Innovix）及科技21系統有限公司（Tech-21），分別需支付約239萬、273萬、185萬和18萬元的罰款。

此外，首3間公司各需支付約288萬元的訟費予競爭事務委員會，而科技21系統有限公司則需支付約96萬元，合共支付的訟費約962萬元。

案件編號：CTEA1/2017