新冠肺炎 ‧ 互動︱回顧2020年　從數據看港人衣食住行從此不一樣

本港新冠肺炎肆虐，市民生活不再正常。究竟港人的生活如何被疫情改變？《香港01》推出互動專頁，以港人一周七天普遍的生活習慣，展現今年不一樣的生活。 疫情下，港人無論衣食住行，甚至工作，均大受影響，專頁以宏觀及微觀數據，製作系列互動數據圖表，描繪限聚令、健康碼、戲院娛樂場所關閉等防疫措施如何影響港人生活；以及港人如何適應WFH、Staycation、網上購物、網上演唱會等新常態。 長期留家抗疫，飯碗朝不保夕，不少人都感到有壓力。專頁另特設疫下心情問卷調查，即時了解有多少人與你有同樣的心情指數。

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在2020這一年，受新冠肺炎影響下，有部份香港人需要在家工作，大部份時間都是對著電子屏幕。可是，並不是人人都能夠在疫情之下繼續上班……數據如何描繪港人工作生活新常態？

疫情下，巿民減少外出進食，加上曾經實行多日的「禁堂食令」，不少餐廳都經營不住而結業，但是數據竟顯示，同期開業的餐廳反比結業的多？無法外出旅遊，市民的娛樂習慣有何改變？

長期留家抗疫，飯碗朝不保夕，不少人都感到有壓力。專頁另特設疫下心情問卷調查（此頁最底），即時了解有多少人與你有同樣的心情指數。

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▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼