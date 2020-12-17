兩巴裔青年夥同他人襲同鄉至1死2傷　未直接動手　仍囚終身及20年

兩名同為巴裔的青年3年前協助多人襲擊6名同鄉，結果釀成1死2傷，兩青年雖然只負責開車及點出目標，惟經審訊後仍被裁定1項謀殺罪和2項有意圖而傷人罪罪成。案件今(17日)在高等法院判刑，法官指出，雖然兩名被告未有直接動手，但屬與他人共同犯案，最終判處負責開車的被告終身監禁，而另一名在案發時未成年的被告，則被判囚20年。

兩名被告為ATIF Aqib(24歲)和MOHAMMAD Shahzeb(19歲)所面對的謀殺罪，指他們於2017年11月13日，在港謀殺WAQAR Hamed(25歲)。而2項有意圖而傷人罪則指他們於同日，在九龍灣牛頭角道遊樂場，連同他人非法及惡意傷害Singh Jaskarn Brar和Mohammad Yasin。

次被告案發時17歲

法官判刑時指，雖然兩名被告在案中非施襲者，但屬共同犯案。由於次被告案發時只有17歲，法官就該罪判他監禁18年，連同兩項有意圖而傷人罪，他共被判囚20年。法官亦指，兩名傷者的傷勢可致命，但幸運可保命。

8南亞男持刀襲擊

控方案情指，死者、兩名傷者和另外三人於2017年11月13日晚上，在牛頭角道遊樂場飲酒和聊天。期間，8名南亞男子持牛肉刀等武器，衝向死者等人並施襲。死者被斬至嚴重流血，不省人事，送院後證實不治。

首被告事後曾離港

控方指，案發前有三部車在遊樂場一帶徘徊，施襲者主要由一部豐田私家車接載，首被告駕駛黑色私家車和另一部私家車，負責監視情況。

控方又指，與首被告同車的次被告，則負責向施襲者點出目標。首被告事後離港，於同年12月返港時被捕，次被告則於翌年1月被捕。

案件編號：HCCC56/2019