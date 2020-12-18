指定檢疫酒店｜君怡酒店提早全幢提供隔離用途　改房卡阻離開房間

本港下周二（22日）正式推出36間指定檢疫酒店，當中6間提早至今日(18日)啟動，有接待檢疫人士經驗的君怡酒店是其中一間。該酒店接受《香港01》訪問指，現時訂房率不足兩成，可能外界未知有酒店提早「變身」，正跟網絡平台合作加強宣傳。酒店亦會將房卡改為一次性使用，以防正在檢疫的旅客離開房間。

▼指定檢疫酒店房價全覽▼

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36間酒店下周二正式成為指定檢疫酒店，只可供抵港人士隔離，6間酒店分別是尖沙咀金巴利道君怡酒店、尖沙咀九龍酒店、九龍城富豪東方酒店、荃灣帝盛酒店、灣仔帝盛酒店、香港仔石排灣道奧華行旅．香港仔，提早今天(12月18日)「變身」。

君怡：月底前入住率低於兩成

君怡酒店提供495間標準房間供檢疫人士入住，單人房每晚收費880元，雙人房則1160元，包三餐及加一服務費。君怡酒店人力資源部經理伍小姐接受《香港01》電話訪問時稱，12月18日至12月31日訂房率低於兩成，估計是需入境隔離檢疫人士未知酒店提早成為指定檢疫酒店，未來會跟網上平台加強宣傳，例如會在當眼處推介酒店，供檢疫人士訂房，暫時最多人訂單人房。

公務員事務局局長聶德權早前表示，指定檢疫酒店會試行兩個月，期間入住率不足五成，政府會補貼差額，金額以房價七成或600元為限，以較低者為準。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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酒店職員會全套保護衣助住客入住

伍小姐又稱，君怡酒店早在幾個月前便有接待檢疫人士，通風設備已通過衞生防護中心要求。她又簡介檢疫客人抵達酒店後的安排，「住客坐政府專車抵埗後，配戴面罩、眼罩、口罩、保護衣及手套嘅員工，會為同一批住客由車上提取行李箱至地上，之後交由客人自行領取。」

住客到接待處後，要將護照等證明文件放到托盤，接待員會隔著屏障並戴住眼罩、手套、口罩協助客人「Check in」，完成後客人便自行回到房間，開展14天的隔離生活。至於如何防止客人檢疫期間離開房門，伍小姐表示房卡會有改動「只可以拍一次卡，離開房間之後就入唔返去，企喺門口等人救，如果酒店發現有住客離開，會報警處理。」她又稱走廊設閉路電視監察情況。

住客到埗後，門口職員跟住客的接觸，只有由專車提取行李箱至地下，職員接待下一批客人前都會更換手套。(盧翊銘攝)

飲食安排方面，君怡酒店只會送遞酒店食品，職員會將三餐食物掛在門柄，敲門後隨即離開，不會跟檢疫住客有接觸，餐具均是即棄，住客檢疫期間都不會安排清潔，早餐會有多士、蛋、腸仔；午餐以西式為主；晚餐則轉為中式，如生炒排骨、老火湯、燒味飯等，住客亦有齋菜提供，但不能選擇菜式，自費食品包括三文治及杯麵。

清潔員會在檢疫人士隔離完畢後，以噴上1:49漂白水的毛巾清潔房間，一條專清潔洗手間，一條則消毒房間，並由較低感染風險地方抹去較高風險位置，例如牆壁至枱面。