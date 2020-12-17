保就業二期｜政府發6.7億元補貼　保良局、吉野家、卓悅位列前十

「保就業」計劃秘書處今日（17日）公布新一批領取第二期工資補貼的僱主名單，涉及約1,500名僱主，由今年9月至11月發放工資補貼額約6.7億元，承諾受薪僱員約2.9萬人。 根據最新一批名單的資料，保良局、吉野家快餐(香港)及卓悅化粧品批發中心「躋身」前十名（詳見下表）。頭三位均為物業管理公司，富城物業管理獲批約7,490萬元排榜首，承諾受薪僱員3,071人；佳定物業管理及置邦物業管理排第二及第三。

根據最新一批名單的資料，保良局、吉野家快餐(香港)及卓悅化粧品批發中心「躋身」前十名。（資料圖片）

政府早前表示，大型物業管理公司參加第二期「保就業」計劃時，須承諾會回饋至少相等於八成工資補貼金額，予其管理的住宅物業及有住宅單位的物業業主／業主立案法團。大型物業管理公司是指聘用僱員人數為1,000人或以上的物業管理公司，上述三間物管公司包括在內。

18間大型物業管理公司就「保就業」計劃第二期提交的申請已經獲批，涉及工資補貼為9.74億元，承諾受薪僱員人數為41,013人。