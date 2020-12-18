新冠肺炎｜本月2日或之後外國抵港人士　須於第19或20天再檢測

政府就《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）的強制檢測公告刊憲，要求於本月2日或之後由中國以外抵港人士，須於到港後的第19或20天於社區檢測中心再接受新冠病毒核酸檢測。 受檢人士如未有遵從公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元；再違反強制檢測令，不於指明期間內檢測則屬犯罪，可處罰款25,000元及監禁6個月。

（高仲明攝）

食衞局：找漏網之魚

食衞局今日（18日）表示，為了及早識別輸入個案，以達到外防輸入，政府參考專家意見後，將規定從中國以外地區抵港並已完成14天檢疫的人士，抵港後第19或20天須再次接受檢測，以確保在病毒潛伏期超過檢疫期的罕有情況下，仍可通過強制檢測找到漏網之魚。

根據強制檢測公告，任何年滿6歲或以上，在本月2日或之後抵港，並根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）第3條發出的檢疫令實行檢疫的人士，須在到達香港後的第19或20天進行檢測。

該人士到達香港後的第19或20天是由到達當天作第一天起計。若一名人士於本月2日到達香港，其應在本月15日完成14天檢疫，並須於本月20或21日檢測。

↓機場已劃出區域 安排旅客至指定檢疫酒店↓

+ 10 + 10 + 10

須於社區中心出示檢疫文件作檢測 未遵從可判監半年

受檢人士必須於社區檢測中心接受檢測服務，他們須出示檢疫令上列明的身份證明文件，以及在可行範圍內出示檢疫令，以登記檢測。他們亦須保存載有檢測結果的電話短訊通知，在執法人員要求時，提供有關短訊通知供其查核。當局指，受檢人士如有病徵，應立即求醫，按照醫護人員指示檢測，不應前往社區檢測中心。

政府表示，會嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告，如未有遵從公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，他們會收到強制檢測令，要求其於指明期間內檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款，即25,000元及監禁6個月。

政府呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士（如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸確診個案）盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。食物及衞生局會視乎疫情發展及檢測參與率，在有需要時對個別群組作出強制檢測公告。」