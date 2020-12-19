大棠紅葉｜楓香林逼爆　遊人疑違限聚令　行山除罩拍照

大棠楓香林樹葉開始轉紅，第4波疫情持續肆虐下，續有數百名市民忘卻疫情，走到元朗大棠郊野公園觀賞紅葉。政府收緊社交距離限制，限聚令收緊至2人，不過超過二人一組的賞楓群組隨處可見。靚景當前，有人更脫下口罩拍照。 現場雖有漁護處職員，不斷提示市民保持社交距離，並提醒不要破壞楓香樹，惟仍有人大力拉扯樹木，甚或「冒險」經去水道走到山坡處拍照。

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近日為觀賞大棠郊野公園楓香林紅葉的高峰期，楓香林逼滿觀賞市民，聚集在紅葉下拍照。警方有派員在出入口播放廣播，提醒市民只能二人一組聚集，並要佩戴口罩。在紅葉拍照熱點附近，亦有漁護處人員提醒市民，不要攀爬或搖樹。

有漁護處職員在紅葉熱點提醒市民保護樹木並保持社交距離。（鍾妍攝）

惟2人限聚令下，仍有不少市民照常一行4、5人出發，拍照時甚至會脫下口罩，但現場所見，未見就相關違規行為「開罰單」。

黃小姐與友人Kelly，今早（19號）11時就到楓香林賞紅葉。黃小說，本打算趁早上時間人流較少，在社交距離充足情況下，可放心脫口罩拍照。惟到場才發現，環境相當擠迫，為保健康不敢脫口罩。Kelly認為，現場人與人之間的社交距離不足，亦見有一行五人的遊人，不戴口罩影合照。

有一行6人脫罩拍照，之後戴回口罩。（鍾妍攝）

一行5人上山的郭太稱，上山時有分開兩個、兩個走，亦一直有戴口罩，途經的警察都無要求她們分開。郭太說，自己有盡量避免人流，本打算與友人到涼亭野餐，但見人多，即改到其他無人位置。她說，去年曾到韓國觀賞紅葉，雖然香港紅葉不及當地漂亮，但今年「邊到都冇得去」。

有市民以樹木借力爬上去水道拍照。（鍾妍攝）

鄧女士與5名子女到場，她說，每年都會到楓香林賞紅葉，今年子女們都吵着說要去大棠。對於當局因應疫情，多次呼籲市民減少出外，鄧說，只能「偷吓雞」，小朋友已兩個月無出外，本想趁平日較少人的時候到場，惟平日小朋友要網上補課，不能外出。不過小朋友難得外出都份外高興，其就讀小學的兒子說，「喺山跑好開心！」

何女士亦與親友走上山觀賞紅葉，何稱，已習慣戴口罩行山不會辛苦，今日更特意戴上應節的聖誕版口罩，她表明拍照時不會脫下「fashion嘛！」