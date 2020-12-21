英國變種病毒Q&A｜傳播力高7成、疫苗會否失效？一文看清專家說法

英國疫情大反彈，單日錄得35,000宗確診，破單日新高紀錄。首相約翰遜指病毒變異令傳播力增7成，歐洲多國已經禁止來往英國航班。有本地專家估計，當地的繁殖率已可1傳5至6人，屬於失控及緊急狀態，促請政府都暫停來往當地的航班，已從英國抵港的人士就要在酒店或家居延長多7日檢疫，即合共21日。有專家則稱，當地未有科學證據證明新病毒株傳染力增7成，毋須禁英國航班，可沿用現時措施抗疫。

有英國專家指，疫苗現時對新冠病毒仍然有效，但如果病毒一直變異，社會就要憂慮。

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英國過去一日錄得35,000宗確診，是單日新高。BBC引述英國首相約翰遜指，變異的病毒株傳播力增強7成，隨時影響即時繁殖率。倫敦帝國學院公共衛生學院醫學院高級講師Erik Volz則稱，當地病毒株令疫情升幅極快，但現時仍然言之尚早，暫時未有數據明確顯示病毒變異後的傳染力，社會要密切監察。

諾丁漢大學病毒學教授Jonathan Ball亦表示，公開證據未足以證明病毒傳染力增強。劍橋大學教授Ravi Gupta指，疫苗現時對新冠病毒仍然有效，3款最快面世的疫苗，對病毒蛋白有免疫反應，因為疫苗訓練人體免疫系統，攻擊病毒不同位置，即使蛋白變異，疫曲都有效，但當病毒越來越多變異，大家就要憂慮，形容病毒就如「閃避」疫苗一樣，希望繼續感染人類。

英國首相約翰遜指，當地病毒傳播力增７成。（Getty）

「2019年冠狀病毒疾病基因組學英國聯合會」教授Nick Loman指，實驗室中留意到變異病毒株感染細胞能力增強，並在社區取代其他病毒株，現階段並非絕對肯定，但情況不容許社會等待一周或一個月，等待實驗室結果才決定措施。

新病毒株命名為N501Y

新冠病毒株N501Y的S蛋白有17個位置變異，令病毒更容易解開人體「鎖匙」ACE2受體。S蛋白是人體表面細體，任何轉變都容易令病毒更容易感染人體。

梁子超：英國病毒9月已開始變異

《香港01》向呼吸系統科專科醫生梁子超及香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅查詢

英國新冠病毒繁殖率提升至多少?

梁子超：當地病毒早在9月開始已變異，並在近期急速上升，佔當地病毒品種6至7成，擴散速度快至取代原有品種，以往新冠病毒繁殖率約1人傳2人，部分國家則1傳3至4人，估計現時英國1名患者可傳5至6人，但在多項防疫措施下，難以評估其基本繁殖率。

孔繁毅：無數據，是有位當地教授的估計，但未做動物測試，應該要有合適的動物測試才能評估，不可以比較每日確診數字下結論，因為放寬措施、溫度都會影響疫情走勢，而動物測試是要將不同的病毒株例如D614G，現時英國的N501Y注入老鼠，再將20隻老鼠困在同一地方，視乎最終感染數量，計算出病毒傳染性，一周內便可完成。

呼吸系統科專科醫生梁子超促請政府即禁英國航班抵港。（資料圖片／林若勤攝）

歐洲多國率先禁英國航班入境 料星台跟隨

歐洲多國都停飛英國，香港有無需要禁英國航班?

梁子超：歐洲國家對英國疫情的反應「殊不簡單」，港府都切勿掉以輕心，應率先暫停英國來港航班，「歐盟無行動我哋係困難，因為禁英國後都可以經歐洲轉機來港，但當歐盟都採取行動，我哋都應該一齊做，(返港的英國人士)佢哋唔易回來，可能經亞洲轉機」，但估計熱門轉機點的新加坡及台灣都即將收緊航班。

孔繁毅：未有科學證據證明，歐洲多國都有點「驚弓之鳥」，如果英國的N501Y病毒株早在9月時出現，不排除病毒已在歐洲蔓延，並在當地登陸，只是當地可能無做測試不知道有關情況，「禁飛」措施可能就無意思，而若N501Y病毒株傳播力強，全世界最終都會有。

梁子超：雖然已有大量英國留學生返港，變異病毒株可能已流入社區，但香港基因分析工作緩慢，需時觀察，建議港府延長英國返港者的檢疫時間，完成14日檢疫後再在酒店隔離多7日，已回家的檢疫人士則要遵守7日居家令，直至第19日或20日的檢測結果呈陰性。政府應該增加檢疫人士檢測次數，應在發病中位數的第5日檢測，盡早將染疫人士由酒店送到隔離治施，酒店員工亦要考慮每7日做一次檢測。

孔繁毅：(航班)措施可以禁，但關鍵在於香港有無這隻病毒株，第二就是海外人士抵港後的防疫措施。做得好是毋須擔心，沿用措施一直做。