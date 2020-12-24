新冠肺炎．互動︱分析FB地區群組大數據　發掘哪區網民最嬲林鄭

新冠肺炎今年初爆發，港人在疫情陰霾下渡過2020年，口罩戴足一整年仍未可除下，禁堂食和限聚令等大大改變市民的日常。現實生活中的新常態，在網上空間又是如何反映出來？ 《香港01》統計本港378個Facebook地區群組，年內帖子及互動，並分析文本情感，嘗試了解疫下民情：網絡討論如何反映市民的急切需要，市民如何利用網絡空間助人自助，以及網上討論究竟是「制止」還是「製造」恐慌、究竟是鼓勵「Fact check」還是加速「假資訊」的傳播？ 互動專頁分五節回顧今年18區輿情，以互動地圖、數據圖表呈現各區趨勢，並提供互動數據分析圖庫，供讀者選看各區民情。

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疫情初期，面對全新而未知的病毒，恐慌情緒一時間籠罩全港，在網上世界尤為明顯，只要談及口罩往往就獻牽動所有人的情緒……互動專頁回顧疫情期間，地區群組上有口罩等議題討論，以及疫區網民互動，看網民如何由恐慌，到利用網絡空間助人自助。

港人至今經歷四波疫情，每一波疫情各有重點議題。由年初全城缺口罩，醫護要求封關；到後來限聚令、禁堂食令實施；再其後全民檢測、「安心出行」等相繼推出，港人如何在網上回應抗疫措施的影響？

對於這類較具爭議性的議題，不同地區又會有哪些不同的反應？互動專頁亦將嘗試比較香港18區的地區群組中，不同的討論和情緒。

透過對各區帖子作文本分析，找出各區討論關鍵詞，並得出文本情感值，製作成18區互動輿情數據分析圖庫，讀者可選看個別區域的輿論趨勢。

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▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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