港大獲私人投資10億元設本地首間疫苗廠　孔繁毅料數年後才能投產

港大傳出設立本港首間疫苗廠，有報道指港大首席創新總管兼校長資深顧問何亦武尋獲私人投資者投資10億港元，在香港設立疫苗廠。港大醫學院助理院長、新冠肺炎疫苗研發團隊成員之一的孔繁毅表示，從新聞報道得知有關消息，估計疫苗廠需時幾年才能生產疫苗。

▼政府收緊防疫措施▼

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《星島日報》周一（21日）報道，何亦武今年中主動向港府「敲門」，提出設廠計劃，但不獲當局撥款支持，最終成功尋求私人投資者協助，投資10億元，並在元朗提供超過17萬平方呎廠房，估計本月底正式簽約，成為本地首間疫苗廠。他更預料廠房最快明年底開始生產2000萬劑疫苗。

孔繁毅回覆《香港01》時，指從新聞報道得悉相關計劃，不清楚詳情，但廠房要取得認證過程漫長需時數年，「我哋香港有(疫苗廠)當然最好啦」。至於港大正研發的噴鼻式新冠疫苗能否在該廠房生產，他就稱疫苗三期研究都趕急，現階段要在該廠生產會較倉促。

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孔繁毅相信，廠房需要幾年時間才獲認證開始生產疫苗。（資料圖片／張浩維攝）

何亦武10月中時亦向《香港01》透露，接洽政府合作在科學園中興建疫苗廠，但超過半年仍未獲正面回覆。《香港01》向創科局、科學園及港大查詢事宜。科學園及港大則同一口徑，分別以「早前收到有關在工業邨內設立相關生產設施的查詢，由於討論涉及個別廠戶的商業資料，我們不便透露有關細節」，「有關事宜在籌劃當中，細節適時公佈」，未有回應科學園是否拒絕申請等問題。

至於政府回復稱「我們理解有機構正與香港科技園公司討論，工業邨是否有合適地點設立相關生產設施。由於生產疫苗有特別規格及技術要求，有關討論仍在進行中。」

港府亦指一直有支持本地疫苗的研發，以加強本港在疫苗學和免疫學方面的知識基礎和研究能力。又稱醫療衞生研究基金自今年4月以來支持兩所本地大學開展四個研發疫苗的項目，總額為2,950萬元。