新冠肺炎｜增63宗確診創一個月新低　平田邨平誠樓5單位爆疫

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今日（22日）新增63宗確診個案，本地個案佔53宗，當中13宗感染源頭不明。私家醫生吳小春確診，其診所位於天水圍俊宏軒商場。他於本月15日及18日分別為兩名確診人士看症，「有睇過喉嚨、聽過肺」。他的同事需入住檢疫中心，病人亦應接受檢測。 觀塘花園大廈玉蓮臺及油塘油美苑潤美閣分別有3個單位出現確診個案，當局會到大廈派發樣本樽。藍田平田邨平誠樓新增2宗初步陽性個案，累計涉及5個單位，衞生署料稍後要求該大廈居民接受強制檢測。 今天另有30多宗初步確診個案，張竹君形容「個數字好似有些少回落，希望係持久」，對疫情持審慎樂觀態度。

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張竹君公布，過去24小時新增63宗確診個案，數字創11月21日以來一個月新低。患者包括35名男子和28名女子，年齡介乎2至89歲，本地個案佔53宗，當中7宗經社區檢測中心發現，13宗是源頭不明；10個輸入個案中，2宗由英國抵港。今天另有30多宗初步確診個案，張竹君形容「個數字好似有些少回落，希望係持久，唔係一日半日降低之後會反彈，一般嚟講要睇多幾日」，對疫情持審慎樂觀態度。

私家醫生吳小春確診，其診所位於天水圍俊宏軒商場地下。(資料圖片)

私家醫生吳小春確診，其診所位於天水圍俊宏軒商場地下。他於本月15日及18日分別為兩名確診人士看症，「有睇過喉嚨、聽過肺」的近距離接觸，期間有戴口罩和面罩，但未知有否徹底清潔。他收到兩名患者確診的消息後，於20日到檢測中心接受檢測，並於昨日開始感到喉嚨癢，今天確診。他的診所將關閉兩周，與他一起工作的同事需入住檢疫中心，病人亦應接受檢測。

觀塘花園大廈玉蓮臺在本月共有3個單位出現確診個案。（資料圖片）

大廈方面，觀塘花園大廈玉蓮臺在本月共有3個單位出現確診個案，其中一個單位有4宗個案，另外兩個單位分別有1宗及2宗個案，當局會到大廈派發樣本樽。油塘油美苑潤美閣亦有3個單位出現確診個案，一共涉及4人。

藍田平田邨平誠樓多2宗初步陽性個案，累計涉及5個單位。 (黃桂桂攝)

另外，當局早前在藍田平田邨平誠樓派發樣本樽，發現多2宗初步陽性個案，累計涉及5個單位。該兩宗個案正式確診後，衞生署會要求該大廈居民接受強制檢測。而明華大廈亦新增一人確診，患者是已知個案單位的密切接觸者。

港珠澳大橋及跳舞群組密切接觸者分別增加一人確診。

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輸入個案方面，有兩宗個案從英國抵港，其中一人於本月9日已到港，檢疫第12天提交的樣本呈陽性；另外一人於前日（20日）抵港。