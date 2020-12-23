李偲嫣夫婦未獲陰性短訊屬低級錯誤　方保僑：應設電子平台查結果

正義聯盟發起人李偲嫣上周三（16日）離世，死後確診新冠肺炎，她丈夫謝鋮浚其後亦確診。謝鋮浚透過建制議員梁美芬表示，夫婦二人提交樣本後，一直未收到檢測報告短訊。食衞局昨（22日）出稿回覆，指因電腦系統更新過程中出現技術問題，導致約有800多名市民接受檢測後未能收到檢測結果的電話短訊，當中沒有陽性個案。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《香港01》訪問時表示，短訊並非保證送達（guaranteed delivery），技術上系統無從得知收件人接收與否，個別人士因手提等問題收不到短訊亦無可厚非，但今次800多人未能收到則可謂「低級錯誤」，估計是相關系統開發過程中測試做得不夠。 他又認為現時不同的檢測承辦商發送結果報告做法不一，建議政府可統一相關做法，如同時透過短訊及電郵發送結果，並且建立電子平台供市民查看自己的檢測結果。

短訊不保證送達 電訊商轉頻譜亦影響收發

方保僑解釋，技術上來說，短訊是一項較舊的技術，且非一項保證送達（guaranteed delivery）的技術，即系統無從得知收件人接收與否；雖然系統可設定收取已閱回條（receipt），收件人如已讀取短訊便發送回條到系統，但亦要視乎收件人手提是否有相關設定。

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他續說，系統可設定多次重覆發送（resend），增加成功發送率，但也要視乎收件人手提及電訊商的情況，例如最近不少電訊商正轉換頻譜，將3G或4G轉為5G，覆蓋範圍或會改變，一些僅使用3G手提的市民，或因此收不到短訊。

估計系統開發過程中測試不足

方保僑認為，採用短訊系統，個別市民因手提等問題收不到短訊亦無可厚非，但今次800多人未能收到則可謂「低級錯誤」，估計是相關系統開發過程中內部及公開測試（trial）做得不夠，而且因為系統並不保證送達的特點，系統亦不一定能知道自己出錯。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，長遠可建立電子平台，供市民查看自己的檢測結果，但要確保電子平台的保安，（資料圖片）

他進一步指出，不同檢測中心由不同承辦商主理，不同的檢測承辦商發送結果報告做法不一，如一些承辦商會發送報告電郵，但一些承辦商則要求檢測呈陰性結果的市民親身到檢測中心取報告。他認為，這對於一些需要向公司呈交陰性結果的市民來說，是增加感染風險。

建議同時以電郵發送結果 設立電子平台查結果

方保僑建議政府可統一不同承辦商的相關做法，並同時透過短訊及電郵發送結果，以多個渠道發送結果，增加發送成功率，亦可減少市民致電熱線電查詢，熱線電話已相當繁忙。他認為，長遠可建立電子平台，供市民查看自己的檢測結果。他強調，要確保電子平台的保安，但認為以現有的短訊驗證碼等技術已可提高平台保安。

對於政府指約800名市民收不到短訊，是由於電腦系統更新過程中出現技術問題的說法，方保僑認為，每當出現問題，第一回應通常都是「賴系統」，但事實上系統也是人建立，背後反映抗疫措施及人手不足等問題。他認為在疫情下，醫療應用出現類似技術問題，或會導致延醫，或延遲檢疫導致市民在家中與家人「攬炒」的嚴重情況。