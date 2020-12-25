數據互動︱爆第四波港人留家煲本地薑劇作　ViuTV網流量按月倍翻

隨著網絡影音串流興起，本地電視不再是巿民日常的唯一娛樂，巿民多瀏覽影片串流平台YouTube、Netflix等，可以隨時隨地觀看不同國家各樣的節目。但是，今年11月份ViuTV播放的真人騷《全民造星III》及電視劇《男排女將》卻於疫情期間掀起巿民追看本地節目的熱潮，令不少觀眾每晚準時收看電視，或網上追看點播（on demand），數據顯示11月ViuTV網頁平台的流量比10月上升近一倍，達四百多萬次，較TVB多近一倍。

即睇：2020年度香港地區Netflix十大熱門電影及電視節目（此頁「星期五」部分）

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▼《全民造星III》、《男排女將》成本地熱門電視節目▼

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歷史悠久的大台無綫電視（TVB）及2014年啟播的ViuTV是現時本港的主要免費電視台，提供戲劇、綜藝、時事等節目，根據網站數據分析平台SimilarWeb統計，最近半年兩間電視的網站一直維持約200至300萬次流量，但11月份ViuTV兩個節目啟播後，ViuTV網站的流量突上升至455萬，於香港地區總排名亦上升至93位。

比較同期TVB網站的表現，10、11月myTV SUPER的流量維持於250萬，地區排名則下跌至144位。

三季《全民造星》收視大不同 第二季受社會運動影響較少人看

數據顯示約25%的流量是來自搜尋器搜尋，其中2個最多人搜尋的字詞均與《全民造星III》，ViuTV於2017年首製作《全民造星》節目，回顧三屆節目，首屆《全民造星》觀眾反應不俗，參賽者亦緊隨組成兩隊男子組合，當中不少成員亦有份參演今年的電視劇《男排女將》。

可是，2019年播放的《全民造星II》所得回響較少，其中一大原因相信是因為正值社會運動期間播放，去年大部分港人的關注點放在社會運動上，多數時間選擇於電視觀看新聞直播。

即睇：2019及2020年社會運動次數統計（此頁「星期日」部分）

點擊網頁詳看社會運動各事件詳情。

來到今年，社會運動隨著新型肺炎爆發而稍為緩和，疫情期間港人留家抗疫，亦造就了《全民造星III》的收視大增，無論是網站流量，還是各大討論區的帖子，都顯示多人關注此節目，同期播放的《男排女將》亦有不俗的收視和口碑。

本地節目外港人最愛看韓劇 Ｎetflix十大熱門節目有多部韓劇上榜

隨著兩個節目完結後，電視台開始播放外購韓劇，除了本地製作之外，兩間免費電視台都會播放外購劇包括日、韓、陸、英、美劇。當中，韓劇一直廣受港人歡迎，根據調查網站FlixPatrol統計，香港地區用戶十大最常觀看的電視節目中，有七套是韓劇，大多均是以愛情為主題。

即睇：2020年度香港地區Netflix十大熱門電影及電視節目（此頁「星期五」部分）

▼2020年Netflix香港區最受歡迎電視節目▼

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抗疫一年，除了娛樂習慣，港人的衣食住行，以至工作都大受影響，《香港01》製作互動專頁，回顧一年間港人的生活改變，最後你亦可參與疫下心情問卷調查，即時了解有多少人與你有同樣的心情指數。

繼續閱讀：新冠肺炎 | 香港疫情一年回顧互動數據專頁：疫情下的生活

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