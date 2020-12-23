星島新聞集團要求員工新年起　每月放四天無薪假期　為期三個月

星島新聞集團今日（23日）發出內部員工信，指香港的新冠肺炎疫情越趨嚴峻，近一年來重創本港經濟及各行各業，對媒體行業的打擊極大，管理層估計經濟環境短期內難以改善，故決定由2021年1月1日起，每位員工每月放四天無薪假期，為期三個月。 《香港01》正向星島新聞集團查詢。

星島新聞集團主席何柱國，是全國政協常委。星島2019年慶祝創刊80周年。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

該內部信指出，管理層希望得到同事們在此前所未見之經濟困境時的理解，「亦再度感謝全體員工對集團作出的不懈努力和貢獻，並期望香港經濟環境及集團業務狀況早日改善。」人事部將會發函致各受影响同事，一切將按勞工條例處理，由各主管知會人員，按回覆函件及同意放取無薪假期的安排。

星島新聞集團近年遷入將軍澳工業邨。（資料圖片 / 陳諾希攝）

兩期「保就業計劃」共獲逾半億元

政府早前推出兩期「保就業計劃」，年初僱員大幅減薪，而僱用員工的SING TAO MANAGEMENT SERVICES LIMITED，分別兩次領取2542萬元及逾2,569萬元，共逾半億元，兩次保就業計劃均承諾聘用人數為993人。

消息指，星島新聞集團今日（23日）發出內部員工信，決定由2021年1月1日起，每位員工每月放四天無薪假期，為期三個月。

星島早前曾公布正商討賣盤，但10月公告買賣雙方正就撤回潛在交易的可行替代安排作商議。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼