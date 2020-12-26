數據互動︱靠港人Staycation撐住酒店業　入住率回復至近疫前水平

又來到一年一度聖誕佳節，相信過往這時候有不少巿民已經出國旅遊，到各地感受節日氣氛。今年受到疫情影響，巿民要留港抗疫，為了在抗疫期間放鬆身心，有巿民租住酒店Staycation，彌補未能出遊的空缺，與親友慶祝節日。 疫情下旅客人數大減，旅發局最新數字顯示十月份只有少於8000名訪港旅客，一至十月份的總旅客人數更比去年同期少逾九成。隨著本地酒店推廣Staycation，加上部分人租用酒店房間作隔離之用，本地酒店的入住率經歷二月份的大跌後回升，十月份的入住率已將近回復一月份水平。

即睇：疫情前後訪港旅客及酒店入住情況（此頁「星期六」部分）

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▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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訪港旅客人數持續低落 酒店入住率開始回升

疫情下各地旅客人數急降，去年一至十月份共錄得約500萬名旅客，但今年同期只有約350萬名旅客，下降92%。由於旅客人數大減，酒店的入住情況同樣不理想，二月份一度下降至29%，但其後酒店的入住率開始回升。

疫情下港人未能外出旅遊，機場人流亦減少。（資料圖片／張浩維攝）

酒店房租下降 四星級酒店跌近三星級酒店疫前水平

疫情下各酒店的房租均下跌，其中以乙級高價酒店（俗稱「四星級酒店」）的跌幅最高，一至十月的總跌幅比去年同期，四月份時更下降逾50%，接近中價酒店（俗稱「三星級酒店」）房間疫情前的價格。

至於甲級高價酒店（俗稱「五星或六星級酒店」），整體跌幅相對較少，但期間的波動大，今年下半年甲級高價酒店的跌幅上升，十月份跌幅達25%，相反，同期的乙級高價酒店及中價酒店房租開始回升，十月份中價酒店房租的跌幅只有17%，比甲級高價酒店少。

下降的房間價格，加上酒店不同的Staycation優惠，香港酒店的入住率亦有所回升。另外，自12月22日起，到港旅客需到達特定檢疫酒店進行14日的強制隔離，不少酒店及賓館亦加入指定隔離酒店名單，以供海外港人回港過聖誕時檢疫。

▼指定檢疫酒店房價全覽▼

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抗疫一年，除了本地及外出旅遊外，港人的衣食住行，以至工作都大受影響，《香港01》製作互動專頁，回顧一年間港人的生活改變，最後你亦可參與疫下心情問卷調查，即時了解有多少人與你有同樣的心情指數。

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