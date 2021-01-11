數據互動｜政府保就業計劃　有一行業失業率高　惟資助金額卻低

建造業工人受「全日禁堂食」的影響，有工人在炎炎夏日之下買外賣到公園食。自新冠肺炎二月開始爆發，建造業的失業率一直處於高位，徘徊在10-11% 左右，甚至比零售、住宿及膳食服務業更高。受疫情影響，2020 年的地盤工程數目減少，有地盤工人被僱主凍薪，失去工作機會。在第一期「保就業計劃」中，首五十間資助金額最高的公司中，共獲發放資助額 50 億，當中只有五間屬於建造業公司，資助額約4億，相較其他行業少。

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第一期「保就業計劃」以運輸和餐飲業為主：

根據《建造工程完成量按季統計調查報告》，主要承建商於 2020 年第 3 季所完成的建造工程名義總值為573 億元，較上年同期下跌 3.3%。其中，於 2020年第 3 季完成的私人地盤建造工程名義總值較上年同期下跌21.9%。

為了防止失業率上升， 政府在今年五月宣佈推出第一輪的「保就業計劃」，提供短期的財政支援，資助僱主出糧，幫助他們保留員工。建造業中以金門建築有限公司獲批的資助額最高，約一億六千萬，承諾受薪僱員人數為6000人。

在第一期的「保就業計劃」中，「運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊業」獲得的資助金額最多，當中以航空業為主，包括國泰航空有限公司、港龍航空有限公司和香港航空有限公司。

「保就業」計劃秘書處表示，截至11月25日，第一期受惠的總僱員人數 (即承諾受薪僱員人數)共有約 195萬名。

第二期「保就業計劃」以物業管理公司為主:

在第二期的保就業計劃，首五十位獲得最多工資補貼的公司中，有 3 間建造業公司，佔50間的6%，獲資助金額 3 億。 中國海外建築有限公司和金門建築有限公司亦有申請第一期「保就業計劃」，共承諾受薪僱員 9816 人。

「金融、保險、地產、專業及商用服務」的失業率相對偏低。然而，在首五十間公司中，大型物管公司有 14 間，佔約 3 成。政府規定成功申領工資補貼的大型物管公司須承諾向其管理的住宅物業業主或業主立案法團回饋至少八成工資補貼金額，並向政策創新與統籌辦事處提交回饋建議。

政府為了支援建造業，推出了兩輪的「防疫抗疫基金」，截至2020年8 月9 日，約有1800 間公司申請建造業「長散工」保就業計劃，並已向約49萬名建造業工友和約19 000所業界企業發放共超過48億元補助金。

截至2020年11月25日保就業計劃第二期受惠的總僱員人數 (即承諾受薪僱員人數) 有181萬名。兩期批出給僱主的工資補貼總金額約有 900 億。政府暫時不會考慮推出第三期保就業計劃，改為推出針對受影響處所的第三輪防疫抗疫基金。

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