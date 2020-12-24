本地創新研究開支按年升18億　外判研發開支近半流向大灣區及外地

政府統計處昨日（23日）發表最新的香港創新活動統計數字，2019年本港本地研究及發展總開支達到263.33 億元，按年升8%，對GDP比率為0.92%。 當中，高等教育機構及政府機構的研發開支分別為134.3億元及12.8億元。而最能顯示本地行業現況的工商機構研發開支數值則為116.2億元。不過，工商機構用於外判研發活動的37.6億元資金中，近半流向大灣區，內地及外地的外判商。

外判研發活動資金37.6億元 近半流出本港

統計處數據顯示，2019年本港本地研究及發展總開支達到263.33 億元，較2018年的244.78億元上升8%。2019年本地研發總開支相對本地生產總值的比率為0.92%。按機構分類，高等教育機構及政府機構的研發開支分別為134.3億元及12.8億元。而最能顯示本地行業現況的工商機構研發開支數值則為116.2億元。

不過，工商機構用於外判研發活動的37.6億元資金中，僅19.7億元（52.4%）流向本地外判商，其餘流向大灣區（香港以外）及外地的外判商：大灣區（香港除外） 5.7億元（15.1%），內地及澳門其他地方4.5億元（12%），其他地方7.7億（20.4%）。

研發協作夥伴多來自內地大灣區 外地夥伴僅佔一成多

此外，在有研發活動協作安排的本地工商界機構中，33%的協作夥伴是在粵港澳大灣區（香港除外），內地及澳門其他地區佔10.8%，但外地夥伴僅佔17.5%。

細分行業方面，資訊及通訊業的內部研發開支佔工商機構內部研發活動開支總額的39%，在各選定行業組別中所佔的比重最大。其次是進出口貿易、批發及零售業以及住宿及膳食服務業（29%）。

在有研發活動協作安排的本地工商界機構中，33%的協作夥伴是在粵港澳大灣區（香港除外），內地及澳門其他地區佔10.8%，但外地夥伴僅佔17.5%。（資料圖片）

至於研發人員分布，2019年本地研發人員總數為35,416人，而2018 年的相應人數為33,577人 。大部分的研發人員就業於高等教育機構和工商機構，分別佔2019年研發人員總數的58%和39%。按選定行業組別分析，大部分的研發人員就業於資訊及通訊業（45%），其次是進出口貿易、批發及零售業以及住宿及膳食服務業（29%）

而按資金來源分析，2019年的本地研發總開支中，政府提供124.87 億元，佔研發總開支的47%。

統計處指，研發活動是指具創造性及有系統性的工作，目的是為增進知識以發明嶄新和改良的產品、程序或用途，以及改進現有的產品、程序或用途。