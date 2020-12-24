跳舞群組｜旺角金儷星舞廳遭檢控　涉違防疫規例　表演者無戴口罩

新冠肺炎疫情持續，第四波疫情由「歌舞群組」觸發，不少市民不滿政府對於跳舞場所監管不力。 民政事務總署轄下牌照事務處今天（24日）向法院申請發出傳票，向位於九龍旺角金雞廣場三樓一會址（鳳凰于飛）的負責人提出檢控，該場所亦即其中一個有爆疫的跳舞場所「金儷星」。 民政事務總署稱，該負責人在今年11月期間，未有遵從食物及衞生局局長按《規例》就會址發出的相關規定及指示，包括未有採取一切合理步驟，確保所有身處會址的人士佩戴口罩；在有關處所安排現場表演，而部份表演者並沒有佩戴口罩，亦未有與賓客或觀眾作有效分隔。

▼21間舞室與跳舞群組有關▼

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民政事務總署轄下牌照事務處今日向法院申請發出傳票，根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），向位於九龍旺角金雞廣場三樓一會址（鳳凰于飛）的負責人提出檢控。

根據調查，該負責人在本年11月期間，未有遵從食物及衞生局局長按《規例》就會址發出的相關規定及指示，包括未有採取一切合理步驟，確保所有身處會址的人士佩戴口罩；在有關處所安排現場表演，而部份表演者並沒有佩戴口罩，亦未有與賓客或觀眾作有效分隔；處所內人數亦超過該處所可通常容納人數的50%。

民政事務總署轄下牌照事務處今天（24日）向法院申請發出傳票，向位於九龍旺角金雞廣場三樓一會址（鳳凰于飛）的負責人提出檢控。 (資料圖片／陳正怡攝)

牌照處在審視所有資料後已經向法院申請向該處所負責人發出傳票，案件會安排在法院審理。牌照處會聯絡於本年11月曾經到訪上址的人士／訪客，調查他們有否觸犯《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及／或《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）的規定。牌照處會向違規人士發出定額罰款通知書。

牌照處明白部份人士可能仍然留院或在隔離中，該處呼籲所有有關人士盡快主動聯絡牌照處配合調查（電話：2881 7418／3107 3430或電郵 hadlaenq@had.gov.hk）。牌照處如未能聯絡有關人士，會考慮進一步法律行動、通緝及／或檢控有關人士。

民政事務總署轄下牌照事務處今天（24日）向法院申請發出傳票，向位於九龍旺角金雞廣場三樓一會址（鳳凰于飛）的負責人提出檢控。 (資料圖片／陳正怡攝)

牌照處會繼續積極採取嚴厲執法行動，在全港各區會址加強巡查，確保處所負責人及訪客緊遵預防及控制疾病規例下的相關規定。政府再次呼籲市民嚴格遵守各項防疫措施，以減低新冠肺炎在社區散播的風險。

11月下旬，政府公布14間有爆疫的歌舞場所時，記者向民政事務總署查詢該些場地是否屬於第599F章下受到規管的場地，當時牌照事務處回覆，除位於尖沙咀加拿分道25-31號9字樓的「百樂會」及旺角金雞廣場3樓的「金麗會」持有牌照處發出的會址合格證明書；牌照處並沒有向其餘十二間處所發出遊戲機中心、會址、卡拉OK場所或麻雀天九娛樂場所相關的牌照/合格證明書/許可證。換言之，政府未必可以對其餘的12個場所作出懲處。