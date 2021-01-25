疫情下Podcast開花　2020年本地播客統計　何韻詩何桂藍開咪

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-01-25 11:00

新型肺炎疫情已持續了整整一年，市民要長時間留守家中難免感到百無聊賴，除了不停玩遊戲和煲劇以外，聽Podcast（播客）這種娛樂亦變得更加普及。 Podcast是可供下載或串流的聲音節目製作簡單、成本低，在經濟低迷的情況下，不少人都嘗試錄製，或以此為生，或成為新一代KOL。 《香港01》統計iTunes香港2020年的熱門列表，發現熱門榜上共240多個廣東話Podcast，當中至少73個在去年開播，8月一個月間更有20個Podcast開播。本地Podcast製作人包括有何韻詩、「立場姐姐」何桂藍等公眾人物；但更多的Podcast製作者是熱愛表達的普通人。

注意力經濟時代，一眾內容創作者想盡辦法吸引眼球，Podcast製作者則反其道而行，不求用家專注，容許用家同一時間做其他事，邊聽可邊繼續玩遊戲、做家務等。此外，Podcast比電台更「去中心化」，任何人只要有想表達的主題，便可拿起咪，錄製節目，且不似YouTuber般要搭設場景、燈光及剪片，器材成本亦較低。

疫情下，不少人加入Podcast製作人的行列，《香港01》統計截至2020年10月，iTunes香港熱門列表，發現榜上有242個廣東話Podcast，當中至少有73個是在去年開播，8月可謂是Podcast爆發期，一個月間有20個Podcast開播。

何韻詩、立場姐姐等知名人物開Podcast

本地Podcast主持人中，有不少是公眾人物，如歌手何韻詩主持《菇武門》，節目中不時討論政治時事，例如談及黃色經濟圈、言論自由等，又會邀請其他歌手如黃耀明、Serrini等作為節目嘉賓。此外，科普及科幻作家李逆熵（李偉才）、照顧者團體「照顧者大大聲」亦有製作Podcast節目，內容則比較專注本身範嚋。而香港電台亦將大量節目上載至Podcast平台，以觸及更多聽眾。

此外，政治人物、有「立場姐姐」之稱的何桂藍，也在2020年9月開設《藍藍字語》Podcast，主打時事評論。此外，知名YouTube頻道《微辣Manner》亦於去年11月搶灘Podcast，將YouTube影片的聲音製成節目上載iTunes。

本地文化、新聞、文藝類Podcast最多

iTunes上的Podcast共分為18個種類。廣東話Podcast中，社會與文化、新聞、文藝、宗教與靈修、教育五個類別最多，音樂、政府、真實犯罪、歷史、體育等類別的最少，這或多或少反映了港人的喜好。

2020年最受港人歡迎的播客是哪些？根據Spotify公布的2020年本地最高串流量播客排名，前五名分別是Global News Podcast、TED Talks Daily、The Michelle Obama Podcast、The Daily及五分鐘心理學 - 樹洞香港Podcast，Spotify上本地最受歡迎的播客似乎仍是以英語為主。

而Podcast統計網站Chartable去年底（去年12月24日數據）的數據顯示，iTunes上最受歡迎就有英式英語一分鐘 with 蕭叔叔、泛泛泛科學、微辣一周、五分鐘心理學 - 樹洞香港 Podcast及Global News Podcast。iTunes上的熱門Podcast中，廣東話頻道較Spotify多。

Podcast主持人多由興趣出發 專業內容公司搶灘

雖然現時各大Podcast平台均有向製作人提供一定的統計數據，惟公開數字僅有熱門排名，不似YouTube般提供收聽人次、追蹤者人數等數據，難以對聽眾收聽習慣所更多分析。

本地製作者越來越多，Podcast能否成為新一個內容戰場？能否為創作者帶來收入？現時Podcast仍小眾喜好，主持人亦不似YouTuber般，可以加入YouTube的「廣告聯盟」，按觀看時數獲取收入。相反，Podcast廣告現時還是主持人讀廣告語、節目冠名等。而粗略觀察，本地Podcast主持人仍大多由興趣出發，不談營利，但亦有專業內容公司加入的趨勢。