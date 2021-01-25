斜槓青年放工後錄節目iTunes登榜　普通人開Podcast只需簡單器材

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-01-25 11:01

新型肺炎疫情持續快將一年，市民被逼習慣生活的新常態。市民在家工作（WFH），時間更充裕，終可實踐自己一直以來想做的事，也許是試試新的氣炸煱食譜，或者焗一個古早味蛋糕，也有人選擇一集錄Podcast（播客），以聲音表達自己心中所想。 一直有個DJ夢的李采穎（Diana），2020年9月推出自己的第一集Podcast。她認為Podcast器材、製作成本不高，門檻比YouTuber低，自己作為上班族，也可利用工餘時間寫稿、錄音、製作節目。她又說，Podcast雖未能像電台般可讓聽眾烽煙（Phone-in），但可以IG等平台與聽眾互動，頻道更曾登上本地iTunes「興趣」的第一位。

現時在NGO從事青年工作的Diana，中學時曾經失意，幸得電台節目陪伴，聽到DJ透過烽煙節目開導聽眾，她從此對有個DJ夢；大學時選修輔導及心理學，冀像電台節目般，透過傾談解答聽眾的人生困惑。可是，十年間屢敗屢試求職，又參與香港電台、大學的DJ培訓課程，她始終未能一嚐以職業DJ的身份進入錄音室。

Diana表示，製作一集節目約需三個晚上，通常是放工後到位於觀塘的Studio裏寫稿、錄音和剪接。（陳嘉慧攝）

去年8月，因手提電話Siri（iPhone內置人工智能助理）的一則提示，Diana打開電話內置的Podcast應用程式，原來有另一種方法圓DJ夢，便毫無拖延下在9月推出第一集節目。Diana在以自己洋名偕音為名，設立頻道《大在播》，她坦言現時仍處於「模索階段」所分享的內容多為心路歷程，嘗試運用輔導的理論與聽眾交流，又會分享她參加敍事治療、電影等課程中的所學。

頻道曾登上本地iTunes「興趣」榜的第一位

Diana曾製作一集「給27歲的我」，作為給自己的生日禮物，訪問不同年齡的朋友，請他們向27歲的自己說一些話。這一集十分受聽眾歡迎，助她的頻道登上本地iTunes「興趣」榜的第一位。她說，十分嚮往電台烽煙節目《新香蕉俱樂部》中，DJ能陪伴聽眾走出失意，與聽眾建立「很close的關係」。雖然Podcast未能像電台般可讓聽眾烽煙，但可以透過Instagram等平台盡量與聽眾互動。

錄製Podcast專用的收音混音介面（陳嘉慧攝）

香港人工作時間長，但Diana就親身示範上班族也可利用工餘時間製作節目。她表示，製作一集節目約需三個晚上，通常是放工後到位於觀塘的Studio裏寫稿、錄音和剪接。她亦專門購置Podcast專用的錄音器材和咪高峰，以提升音質。但想聲音聽起來更自然，Diana認為需要一些技考，例如尾音不用特別提高，聲量不能時大時小，也不能太多「Er...Er...」，該笑時便放聲笑……「總之要誠實面對自己把聲。」這些她多年參加DJ培訓課程所學的，亦終於大派用場。

普通人開Podcast需要甚麼？ - 寫稿、素材整理：Notion - 錄音器材：咪高峰、Podcast收音混音介面（如RØDECaster Pro） - 剪接軟件：Adobe Audition - Podcast代管：Firstory、SoundOn - 宣傳及互動：Instagram - Trailer製作：Headliner 資料來源：受訪者提供

近年，Podcast在歐美掀起熱潮，吸引Spotify等大公司投入浪潮中。在鄰近的台灣，Podcast相關的公司亦應運而生，如專提供Podcast代管（hosting）服務的創業公司Firstory，以及提供代管服務及播放器平台的SoundOn，Podcaster（播客主）之間亦有交流的群組。但在本港，Podcast仍是小眾愛好，無論是Podcaster還是聽眾的規模均較小。

Diana說，按她觀察本地未有太多Podcast主持人的社群，但自己會透過Instagram結識其他主持人。她樂見，Podcast主持人較樂意交流節目的製作及推廣的技術，不似YouTuber般具競爭性。而比較Podcast及YouTube兩種媒介，Diana認為Podcast所要求的技術、器材及製作時間均較YouTube少，且因不用露面，可保持私隱，較易入門，只是Podcast平台現時未提供太多收聽統計。她認為，YouTube近期發生黃標事件，亦會令一些YouTuber轉投 Podcast。