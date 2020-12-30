數據互動︱禁堂食令無阻開業　疫下餐廳開多過執　邊區最多新店？

食肆禁堂食、每枱食客限制、酒吧提早關門等等都是今年常見的現象，原本節日假期應是餐廳最為熱鬧的時候，但今年在疫情之下各類食肆的生意都大受打擊，更有不少餐廳無法維持經營而結業。話雖如此，據「Openrice 香港開飯喇」（Openrice）的紀錄，截至今年11月，開業的餐廳竟比結業的多近950間，2020年下半年更是每1間餐廳結業，就有1.5間餐廳開業。

即睇：疫情下食肆經營概況（此頁「星期三」部分）

▼專頁預覧▼

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

+ 9 + 9 + 9

餐廳疫巿開張 新餐廳最多集中於油尖旺、中西區

根據Openrice統計，今年11月共有417間餐廳開張，同時有254間餐廳結業，開業的餐廳比結業的多六成。以日本菜為例，在25間結業的同時就有59間新開張，可見疫情下雖有不少餐廳結業，但亦有相當數量的餐廳開業。

截至12月23日，食物環境衞生署錄得15,923間食肆的牌照登記，與去年同日比較，當中有2,332個牌照為新登記牌照，同時，Openrice的數據亦顯示1月至11月共有三千多間餐廳開業，可推算疫情期間有至少二千多間新食肆開張。當中，有四百多間位於油尖旺區、二百多間位於中西區。

場所反覆關閉 派對房間、浴室、夜店共關閉五個多月

雖然有不少餐廳開張，今年本港疫情反覆，出現多宗源頭不明的本地個案，為了減少人群聚集，政府多次收緊社交距離措施，強制要求各類場所關閉。其中，食肆、酒吧被要求提早關門，酒吧已分別關閉及提早關門約百天，一年內共205天的營業受影響，對主要於晚上營業的酒吧來說，相等於近半年的生意受損，各類場所亦於不同日子關閉。

此外，派對房間、浴室、夜店及夜總會的關閉日數最多，自三月起，三類場所已各自關閉約160天，相等於五個多月時間，點擊以下連結詳看各場所關閉情況。

即睇：疫情下各類場所關閉情況

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

+ 2 + 2 + 2

酒吧收入跌幅最大

經營時間受影響，加上巿民為了抗疫都減少外出進食，食肆的收入大受影響，根據政府統計處數據，今年1月至9月食肆總收益有598億，相較去年同期的864億少三成。當中，酒吧的收入跌幅最高，最嚴重於8月錄得近90%下跌。

即睇：疫情下各類食肆實際收益（此頁「星期三」部分）

抗疫一年，港人的衣食住行，以至工作都大受影響，《香港01》製作互動專頁，回顧一年間港人的生活改變，最後你亦可參與疫下心情問卷調查，即時了解有多少人與你有同樣的心情指數。

繼續閱讀：新冠肺炎 | 香港疫情一年回顧互動數據專頁：疫情下的生活