黎智英保釋｜律政司向終院提緊急上訴　要求把黎收押　料周二處理

壹傳媒集團創辦人黎智英，被指勾結外國勢力危害國家安全，被控違反《港區國安法》，加上他早前就涉欺詐科技園公司被起訴，兩案在裁判法院提堂時均不獲保釋，高等法院昨(23日)卻准他以1千萬元擔保外出。律政司即表會向終審法院提出上訴。據悉，律政司今(24日)已正式提交上訴文件，並要求處理上訴許可期間，要求把黎智英收柙，並要求終院緊急處理，在公眾假期亦可開庭。消息指，終院排期下周二處理。

黎智英(73歲)准以1千萬現金及30萬人事擔保，期間除上庭和到警署報到外，需留在住所。他亦不可離港，每周到警署報到三次。

線上線下均不准發放文章

此外，他亦不可從事任何請求要外國或境外機構、組織、人員實施對香港和中國制裁、封鎖或採取其他敵對行動，包括不可以紙本、網上和社交媒體發佈文章和訊息、不得接受媒體訪問、不可接觸外國官員等。

黎智英離開法庭的情況。(詳見下圖)

被控違港區國安法

被告黎智英，被控勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指他於2020年7月1至12月1日期間，在港請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方指黎智英涉違國安法的指控。(詳看下圖)

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另涉欺詐罪

他另被控一項欺詐罪，指他與兩名壹集團的高層：周達權（63歲，營運總裁兼財務總裁）、及黃偉強（59歲，行政總監），在2016年6月27日至2020年5月22日期間，隱瞞香港科技園公司，讓力高顧問公司使用蘋果於將軍澳的處所。

案件編號：FAMP1/2020