確診大廈｜新增住址總覽　賀龍居雅士花園上榜　淘大花園再現個案

新冠肺炎疫情嚴峻，衞生署昨日（24日）公布，新增71宗確診個案，當中10宗屬輸入個案，餘下61宗本地個案中，有30宗屬於沒有源頭個案。另有逾50宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心更新確診者住宅大廈名單，早前出強制檢測公告的觀塘的平田邨平誠樓單日新增5宗個案，油麗邨逸麗樓新增2個案，同邨的智麗樓亦新增1個案。 九龍城有兩豪宅上榜，分別是賀龍居1座和雅士花園1座，愉景灣海馬徑也再次上榜。另外曾在沙士期間爆發疫情的淘大花園今次也出現個案，患者居住在淘大花園D座。

藍田平田邨平誠樓昨日再增５個案。（林穎嫺攝）

新增的大廈名單中，平田邨平誠樓單日新增5宗個案，分別為47歲無病徵男士，23歲12月14日已發病男士、22日18日已發病女士、18歲20日已發病男士及45歲無病徵女士。另外油麗邨逸麗樓新增2個案，同邨的智麗樓亦新增1個案。

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九龍城兩豪宅上榜

位於何文田山道的賀龍居3座今日上榜，患者為8歲女童，12月22日時已經發病，是與本地有關聯的個案。

另外位於馬頭圍亞皆老街198號的豪宅雅士花園也在榜單之上，患者為12月7日已經發病的57歲男士。另外報稱住愉景灣海馬徑的35歲女士今日確診，她屬於無病徵患者。

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2003年沙士期間曾爆發疫情的淘大花園今日出現患者，不過並非沙士期間E座曾被封鎖的E座，今次是D座，患者為91歲女士，12月22日發病。

2003年淘大花園大規模爆發沙士，共329名居民受感染。今年截至8月中旬時仍然零確診，香港大學微生物學系講座教授袁國勇曾到場視察，發現物業環境及食肆都能保持清潔，讚許其衞生管理值得推廣，惟好景不長，8月30日時出現了新冠肺炎首宗個案。

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