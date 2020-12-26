聖誕節七人被控違防疫措施　三人涉無妥善展示「安心出行」二維碼

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，即使在聖誕節假期市民亦不能與大班朋友出外慶祝。食物環境衞生署今日（26日）公布，昨日（25日）聖誕節除在各區加強巡查外，亦與警方在中西、灣仔、南區、油尖、旺角、黃大仙、葵青及荃灣採取聯合行動。在行動中食環署共向七名涉嫌違反防疫規例的餐飲業務負責人展開檢控程序，當中三人是關於妥善展示「安心出行」場所二維碼海報。

▼聖誕節荃灣晚市食客眾生相▼

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食環署公布昨日行動共巡查了229間餐飲處所及5間其他處所，另外食環署亦巡查了440間餐飲處所。食環署共向七名涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的餐飲業務負責人展開檢控程序，當中四人是有關桌子之間的距離或分隔；三人是有關妥善展示「安心出行」場所二維碼的海報。

當局又指，在聯合行動中警方也有採取執法行動。食環署及警方亦發現一間在社交媒體宣傳昨日舉行公眾娛樂場所活動的處所在有關期間並沒有運作。

▼12月25日聖誕節市況▼

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12月25日，食物環境衞生署與警方在多區採取聯合行動，加強執法和宣傳。（政府新聞網圖片）

食環署發言人表示，防疫規例中就餐飲業務及表列處所發出最新指示已延長至2021年1月6日。餐飲業務負責人必須嚴格遵從並符合一系列規定及限制，包括每日下午6時至翌日上午4時59分，餐飲業務負責人須停止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品；須在處所入口或當眼的位置展示載有「安心出行」場所二維碼的海報等。

若餐飲業務或表列處所負責人違反《規例》，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

發言人強調，食環署在今個周末仍會繼續加強執法和宣傳，並會加派人手與警方採取聯合行動，對違例者採取嚴厲執法行動，以確保有關規定得以遵從，並呼籲各餐飲業務和表列處所負責人及市民不要以身試法。發言人又提醒餐飲業務和表列處所負責人及市民須自律及合作，同心抗疫。

▼疫情下的平安夜▼

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▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼