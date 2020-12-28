天氣交通｜氣溫回暖最高約24度　六條龍運巴士線今起改行屯赤隧道

今日本港大致天晴及乾燥。最高氣溫約24度。吹輕微至和緩偏東風，稍後離岸風勢清勁。明日日間仍然和暖。星期三顯著轉冷。除夕及元旦氣溫降至8度左右。

（天文台網頁）

今明兩日廣東仍然晴朗，日間和暖。天文台預料一道冷鋒會在明晚抵達華南沿岸，該區有幾陣雨。受隨後的強烈寒潮影響，華南氣溫顯著下降，風勢頗大，天氣轉晴。除夕及元旦本港天氣寒冷及非常乾燥，新界及高地早晚嚴寒。週末期間廣東沿岸氣溫將稍為回升。

（天文台網頁）

六條龍運巴士路線今日起改道

運輸署提醒市民，屯門─赤鱲角隧道（新隧道）已於十二月二十七日上午八時通車，駕駛人士可以選用新隧道往來新界西北及北大嶼山。

此外，由今日（28日）首班車起，六條由龍運巴士有限公司（龍運）營辦往來北大嶼山及新界西北的專營巴士路線，包括第A33號線（屯門公路轉車站─機場（地面運輸中心））、第A33X號線（屯門（富泰）─機場（地面運輸中心））、第A34號線（洪水橋（洪元路）─機場（地面運輸中心））、第E33號線（屯門市中心─機場（地面運輸中心））、第E33P號線（兆康站（南）─機場（地面運輸中心））及第NA33號線（屯門（富泰）─機場（國泰城）），均會改經新隧道，並停靠屯門─赤鱲角隧道巴士轉乘站。

上述六條巴士路線在改道後不會途經青嶼幹線，乘客將不能在青嶼幹線巴士站進行轉乘。同時，部分現有路線或候車的站點將會有所改變，乘客應及早留意巴士路線改道及相關巴士轉乘安排，並預早計劃行程。