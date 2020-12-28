未現確診個案　彩雲邨豐澤樓4污水樣本對病毒呈陽性　全幢須強檢

新冠肺炎疫情持續，慈雲山彩雲邨爆疫，香港大學團隊連續4日在彩雲（二）邨進行污水病毒監測，香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉今早（28日）表示，發現彩雲邨豐澤樓連續5日有4個樣本對新冠病毒呈陽性反應，但至今仍未發現確診個案，認為大廈內很大可能有隱形傳播，屬本港首次未有發現確診個案就發強制檢測令。衞生防護中心宣布對豐澤樓實施強制檢測，要求住戶和曾到訪豐澤樓的人都要進行檢測，當局稍後會公布詳情，梁卓偉稱做法屬防範未然。

梁卓偉表示，豐澤樓很有可能有無徵狀的個案，或有隱形傳播，當局遂決定對大廈發出強制檢測令。（張浩維攝）

梁卓偉表示，彩雲邨明麗樓日前爆疫，鄰近亦有兩幢樓宇，團隊因決定在全邨三幢樓進行污水病毒檢測，確定有否不同樓房交叉感染的風險。梁表示，團隊連續5日為豐澤樓的污水採樣，最後一個樣本是昨晚較夜時候取出，至今有4個樣本對新冠病毒呈陽性反應，涉及兩種不同基因片段（gene segment），相信並不是假陽性訊號，而是有使用洗手間的住戶的排洩物含有病毒。惟該幢大廈至今未有確診個案，梁相信大廈很有可能有無徵狀的個案，或有隱形傳播，當局遂決定對大廈發出強制檢測令，冀避免大型群組爆發，但梁卓偉強調，並不代表大廈的污水渠有傳播病毒的危機。

梁卓偉表示，團隊並未在明麗樓並未有發現持續陽性的污水樣本。（資料圖片／余俊亮攝）

至於爆疫的明麗樓，梁卓偉表示，明麗樓至今累計有15宗確診個案，最後一個個案在本月16日送入檢疫中心隔離，至19日出現病徵，兩日後成為確診個案，但團隊在大廈污水內，並未有發現持續陽性的污水樣本。而邨內另一幢樓宇啟輝樓曾在11月底出現確診個案，惟在今次的污水檢測中，沒有持續陽性結果，因此當局不會對啟輝樓發出強制檢測令，但政府仍會為居民進行自願性檢測，以達到願檢盡檢的原則。

渠務署助理署長白諫鳴解釋，若污水渠有滲漏，或U型隔氣彎管沒有儲備足夠的水，便有可能令污水渠內的氣霧或氣溶膠流入單位內，便會引致病毒傳播，令住戶染疫。

環境局局長黃錦星表示，在彩雲（二）邨，受污水監測的三幢樓宇均有相對獨立、俗稱「尾井」的污水收集點。梁卓偉補充指，在三幢大廈採樣點並不涉及其餘兩幢大廈的污水，因此頗能肯定連續5日採集到污水樣本都是來自豐澤樓，所以有這次強制檢測的安排保障居民健康。

至於豐澤樓會否涉及同座向單位播毒風險，梁卓偉又指，今次個案與之前爆疫的大廈不同，團隊在全幢大廈的污水收集點採樣並驗出對病毒呈陽性，並不代表在這幢大廈有污水渠涉及病毒傳播的風險。他又指，污水樣本的病毒量並不能與人類樣本病毒量相提並論，要視乎當時住戶的排水量等，並有否出現走勢（pattern）才能作定論。

梁卓偉又提到，團隊亦曾為爆發多宗確診個案的葵盛西邨、九龍灣麗晶花園和沙田乙明邨進行污水採樣，在三個屋邨和屋苑未有發現持續陽性的樣本，而相關大廈亦已進行強制檢測，因此認為並無大型群組爆發的風險。

被問到部分高危人士的深喉唾液樣本如同水喉水，政府會否以流動檢測站取代收集樣本瓶，梁卓偉表示，接受檢測人士若非以檢測相應的採樣方法抽取樣士，無法確保準繩度，因此政府在實施強制檢測令的地區，「做返好個準繩度」，因此儘可能會安排專業人士為住戶採樣，而非以往僅派樣本瓶，豐澤樓亦會採用同樣做法。