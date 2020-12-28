休班消防員示威活動被捕　曾棄掉汽油彈及拒捕　求情稱感羞恥後悔

休班消防員在去年11月旺角一次示威活動中，被警員目睹他把汽油彈丟棄在地上，並曾抗拒拘捕，其身上更被發現有彈簧刀及鐵筆等物品。該消防員與另兩名男子，今(28日)在區域法院認罪。辯方律師求情時指，消防員被告對事件感到羞恥及後悔，若時間倒流，他或會作出不同選擇，律師亦透露他在2017年一次拯救行動後，獲得「花雞繩」嘉許。法官先為被告索取背景、勞教中心等報告再作判刑，案件押後至明年1月15日。

消防員被告承認5項罪名

三名被告：方志雄（34歲，消防員）、17歲林姓男學生及趙皓雋（26歲，銀行職員）。方承認當日參與非法集結、抗拒警員X、管有彈簧刀、鎚、鐵筆、4枚汽油彈及無線傳聲器，當中涉及5罪，包括非法集結，抗拒警員、管有違禁武器、管有物品意圖損毀財產及管有無線電通訊器具。

林及趙亦承認非法集結罪，趙另承認管有物品意圖損毀財產，即兩個汽油彈及兩個打火機。

曾獲部門最高榮譽的花雞繩

方的代表律師求情指，他明白控罪嚴重，被判監禁屬無可避免，他對事件感到羞恥及後悔，又稱當時盲目行事，若時間倒流，他或會作出不同選擇。律師又呈上達17封求情信，其中一封有逾50名消防人員聯署，求情信顯示其工作表現優秀、專業、有熱誠，上司亦提及他樂於幫助同事。

律師又透露，方在2017年一次拯救行動後，獲得部門最高榮譽的「花雞繩」嘉許，方工作時一直將公眾安全放在優先位，並勤奮工作。

學生被告有望考入浸大體育系

林的代表律師則求情指，他為一名優秀學生，在運動方面有天賦，日後打算成為足球員或教練，他成績良好，亦有望考入浸大體育系。趙的代表律師則指，他已還押13個月，並上了艱辛的一課。

警員見方把汽油彈丟在地上

案情指，去年11月10日有大批人在旺角彌敦道與山東街範圍集結，警方後來進行驅散，期間拘捕3名被告。有警員目睹方手持汽油彈丟棄到路面，警員制服他時，他激烈反抗，包括打中警員的頭盔面罩、用力把警員撐起。

警方在方身上搜出彈簧刀、無線傳聲器、鎚子、鐵筆、4枚汽油彈等；並在趙的背包搜出汽油彈、打火機等。

案件編號：DCCC259/2020

旺角去年11月10日有示威活動，並有路障起火。(詳看下圖)