確診食肆｜九龍城樂園等11間上榜　一女患者到K11 Musea Tearoom

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周二（29日）公布新增53宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增11間食肆曾有患者到訪。當中有患者曾去K11 Musea的 Afternoon Tea TEAROOM，另有兩個案曾去九龍城市政大廈內的茶餐廳樂園。

兩間美心MX上榜

更新的確診患者曾到訪處所名單中，新增了11間食肆，遍布港島、新界、九龍。當中包括幾間連鎖店，如北角新都城大廈的薩莉亞意式餐廳、土瓜灣壹號茗薈的美心MX、新葵興廣場的美心MX。

25歲女患者在12月23日到訪K11 Musea的Afternoon Tea Tearoom。（官方FB圖片)

編號8578的25歲女患者為感染源頭不明的本地個案，她在平安夜（24日）發病，27日確診。在12月23日，她曾到訪K11 Musea，並曾去商場內的Afternoon Tea Tearoom。

根據衞生署衞生防護中心公布資料，九龍城市政大廈樂園過去14天內曾有確診者到訪。（資料圖片）

九龍城街市樂園同層共有3間食肆

另一感染源頭不明的編號8430、40歲男患者（12月19日發病、25日確診），以及編號8434的70歲染源頭不明男患者(12月17日發病，25日確診)，根據衞生署公布的資料，二人都曾去過九龍城市政大廈的餐廳樂園。翻查資料，樂園位於九龍城街市樓上，同層共有3間食肆，顧客在共用空間內用餐。

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