天氣交通｜清晨市區氣溫12.3至14.6度　港珠澳大橋强風限速封中綫

受強烈寒潮影響，本港天氣顯著轉冷，今早各區氣溫較昨日低約四至五度。清晨六點半，大帽山氣溫低見3.7度，市區氣溫由12.3度至14.6度。出門返工記得著多件衫。 寒冷天氣警告現正生效，大家要注意保暖，避免長時間暴露在寒風中。亦要特別關心長者、兒童和慢性病患者。紅色火災危險警告現正生效，市民應小心防火。

本港今早各區氣溫較昨日低約四至五度。天晴乾燥。日間氣溫上升至16度左右。晚上市區氣溫進一步降至最低約10度，新界再低兩三度。吹清勁至強風程度北風，離岸及高地吹烈風。

勞工處提醒僱主，由於寒冷天氣警告生效，僱主應採取適當的預防措施，例如提醒須在戶外或偏遠地方工作的僱員穿着合適的禦寒衣物，及盡量安排僱員交替在戶外及戶內或有遮蔽的地方工作。僱員要留意天氣報告、穿着合適的禦寒衣物和留意身體狀況。

紅色火災危險警告

天文台已發出紅色火災危險警告，表示火警極易發生。市民應小心防止山火。在郊野非法生火的人士，可被罰款二萬五千元及入獄一年。

港珠澳大橋香港段。（資料圖片）

特別交通消息

由於強風，港珠澳大橋主橋已實施以下特別交通及運輸安排：

(i)港珠澳大橋主橋的快線及中線車速限制由每小時100公里降至每小時50 公里；及

(ii)港珠澳大橋主橋的慢線車速限制由每小時80公里降至每小時50 公里。

由於強風，港珠澳大橋香港連接路已實施以下特別交通及運輸安排：

港珠澳大橋香港連接路的最高車速限制由每小時100 公里降低至每小時50 公里。

港珠澳大橋香港連接路的中線已經封閉。