2021｜TVB倒數跨年節目無人機表演非直播　協作New TV曾訪黃之鋒

新冠肺炎第四波疫情仍未有回落跡象，二人限聚令仍然生效，旅發局月初表示，取消以往在維港兩岸舉行的煙花倒數活動，改以網上短片，與港人一同闊別2020，倒數迎接新一年。與此同時，無綫電視亦會聯同內地影片網等，播出維港無人機燈光表演，與港人一同倒數。 不少網民表示，今晚會到維港兩岸觀看首次千架無人機表演，不過有份籌辦節目的平上平台New TV表示，相關表演屬錄播節目，今晚維港上空並不出現千架無人機飛越的盛況，有意欣賞網民有關表演，只能在TVB翡翠台和New TV等網上平台觀看。 New TV為新晉網上媒體，去年才於香港成立，邀請到知名藝人顧紀筠主持訪談節目，前香港眾志秘書長黃之鋒和立法會財務委員會主席陳健波均是座上客。New TV向《香港01》表示，希望能提供較中肯的平台讓各方說話，但強調平台並非主打時政節目，而是想製作更多娛樂綜藝節目，為觀眾帶來開心。

TVB今晚將播出「2020最美的夜跨年晚會」作為除夕倒數節目，當中重頭戲之一是過千隻無人機在維港上空表現，在節目宣傳片可見，無人機亮起彩虹色的燈光，在中環海濱起飛，在維港上空起舞，宣傳片強調今次是首次有千架無人機在維港表演，成為今年倒數節目的重點。

對於有網民表示，今晚將會到維港兩岸觀看此壯麗的畫面，New TV向《香港01》表示，相關無人機表演已預先錄制，今晚維港上空並不會出現千架無人機飛舞的盛況，有意欣賞有關表演的網民，只能在TVB翡翠台和New TV等網上平台觀看。

「2020最美的夜跨年晚會」由內地網上平台bilibili和央視頻聯合主辦，並與武漢市文化和旅遊局、湖北廣電融媒體、New TV、TVB聯合製作。（New TV圖片）

「2020最美的夜跨年晚會」由內地網上平台bilibili和央視頻聯合主辦，並與武漢市文化和旅遊局、湖北廣電融媒體、New TV、TVB聯合製作，合作的平台中，只有TVB和New TV屬本地平台。

與央視和俗稱B站的bilibili等重量級平台聯合製作倒數節目，New TV此公司名字鮮有聽聞。其官方網介紹平台主要製作及播放新聞、娛樂等不同範疇的影片，現時播出的節目包括有女藝人顧紀筠、黃宇詩和前香港立法會議員陳凱欣主持的清淡和資訊節目，前香港眾志秘書長黃之鋒和立法會財務委員會主席陳健波均是顧紀筠主持的訪談節目「顧老闆・請客」的座上客。

翻查資料發現，New TV Limited於2019年成立，原名「Neew TV Limited」，2019年12月改為現名。該公司唯一董事兼股東朱亦彬（ZHU Yibin），持有香港身份證。朱亦彬同時擔任香港寶中旅遊有限公司董事，朱是該公司唯一股東，另外還有一名董事羅曉峰。

關聯公司「New TV Production Limited」，亦由朱亦彬擔任唯一股東，朱於今年12月辭任董事，由莊戰（CHONG Chin）接任。莊戰擔任「滙演藝能（香港）有限公司」、「銀河新星有限公司」等多間公司的董事。滙演藝能有份與香港各界慶典委員會聯合製作，慶祝回歸晚會。

《香港01》聯絡到New TV的公關謝先生，他表示，公司去年才成立，主打娛樂綜藝節目，希望觀眾能開心地觀看其節目，同時提供工作機會予不同藝人，謝先生又指，平台訪問了多名重量級政治人物，形容是希望有較中肯的平台，讓大家都有機會說話，但強調平台並非聚焦在時政相關議題。

New TV成立僅一年便能與央視合作，謝先生指，公司已籌備無人機表演多時，剛巧有圈內朋友作橋樑聯繫到TVB，便一籌備無人機作為跨年倒數節目，強調公司與TVB和官媒毫無關係。