強制檢測大廈｜各區流動採樣站服務一覽　居民須1.4或之前完成

本港第四波疫情持續，政府規定一幢大廈有兩個單位確診屬無關連，就會納入強制檢測公告。政府晚上（31日）表示，就12月30日發出而今天（12月31日）作出修訂的強制檢測公告所涵蓋的40幢大廈而言，政府讓受檢人士一共有5天時間，即於明年1月4日或之前，選擇流動採樣站或社區檢測中心，接受免費檢測，並公布各區流動採樣站開放日期及服務時間。

▼12月31日更新須強制檢測43幢大廈名單▼

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一般而言，流動採樣站只會為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供檢測服務，部分開放予所有市民，但會優先為須接受強制檢測的市民服務。政府表示，會在檢視流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要增加流動採樣站，或進一步延長流動採樣站的運作時間。

12月31日更新各區流動採樣站服務時間

除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。社區檢測中心的開放時間為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。

社區檢測中心提供預約及即場登記服務。市民可以在24小時預約系統，揀選檢測地點和時段，中心會優先向已預約市民提供服務。

政府發言人表示，檢測服務提供者會於流動採樣站及社區檢測中心，為市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，費用全免。檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知。須接受強制檢測的人士，須妥善保存相關紀錄。

若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

政府提醒市民，可利用多種途徑接受免費2019冠狀病毒病檢測。如有病徵，則應立即求醫，不應前往流動採樣站或社區檢測中心。

就12月30日發出而今天（12月31日）作出修訂的強制檢測公告所涵蓋的40幢大廈而言，因應受檢範圍較廣，政府讓受檢人士一共有5天時間，即於明年1月4日或之前，選擇流動採樣站或社區檢測中心，接受免費檢測，「相信受檢人士有充足時間，遵照公告規定進行檢測。」

發言人呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士（如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸確診個案）盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。