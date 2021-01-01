新冠肺炎｜節日聚會群組成隱憂　曾祈殷：1月首周確診數字將反映

新冠肺炎疫情持續，適逢冬至、聖誕和新年，聚會群組成為隱憂，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則今早（1日）在電台節目表示，本月首一周的數字或能反映近期聚會的病毒傳播危機，加上現時有40多幢樓宇被列入強制檢測名單，或能捕捉到更多隱形個案，令確診數字進一步上升。 對於衞生防護中心在輸入個案發現有南非變種病毒，曾祈殷憂慮英國和南非變種病毒或早已流入本港，才會出現第四波疫情大爆發，促請衞生防護中心聯同理大和港大專家團家着力追蹤確診者基因，以確定變種病毒有否流入社區。

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曾祈殷今早在港台節目《千禧年代》表示，近日有太多節日，昨晚的尖沙咀街頭亦人頭湧湧，爆發家庭聚會群組「唔覺得出奇」，認為1月第1個禮拜的數字能反映近日聚會的傳播風險，但坦言節日期間，接受檢測的市民或不多，結果或會滯後。

對於有南非變種病毒輸入本港，曾祈殷表示，南非和英國早在11月已發現變種病毒，令當地確診數字急劇上升，期間或有可疑個案流入本港，「第四關爆得咁緊要，唔能夠確定係咪有變種病毒」，認為當局現時不應只着眼於外防輸入的變種病毒個案，亦要加緊研究本地個案的基因排序。

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他續指，現時有40多幢大廈被列入強制檢測名單，相信會捕捉到更多隱形個案，他又指強制檢測大廈大多位於九龍東，猶如九龍東的強制檢測篩查，形容做法是「無可厚非」，將能及早發現有可能爆發的群組。他解釋九龍東為舊區，喉管日舊失修或被改裝，存在病毒傳播風險。惟他預料需要強制檢測人士多達5萬人，形容現時政府和承辦商的檢測能力「係好炆水」，希望政府能緊記在48小時內發出檢測報告通知當事人。

衞生署衞生防護中心昨日宣布，有3幢大廈誤列入強制檢測名單，曾祈殷坦言，相關措施實施倉促，對居民和官員而言都是非常新的措施，認為「有甩漏都唔出奇」。

▼12月31日更新須強制檢測43幢大廈名單▼

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被剔出強制檢測名單的觀塘曉麗苑曉星閣，當區區議員張敏峯指，居民得悉要做強制檢測時感到非常緊張，不少居民前晚下班便「咬住個包」排隊做檢測，更有街坊憂心到請假一周去做檢測，至昨日當局發現擺烏龍後，對當局混亂做法感不滿，「有冇搞錯啊，我請咗咁多日假」。

有曉星閣居民亦指，其任職陪月的太太為求早日取得陰性證明，自費去做檢測，儘管大廈已被剔出強檢名單，僱主仍暫容不許她上班，直斥當局措施「有啲好似好亂咁囉」，但他形容不少居民的衞生意識差，希望今次能警剔居民做好防疫、戴好口罩。