強制檢測大廈急增　許樹昌：參照內地做法　曾與內地專家交流

新冠肺炎疫情持續，近日的確診個案稍為回落，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌憂慮近日個案未能反映節日聚會效應，強調政府目標是清零，相信短期內不會放寬社交距離措施。對於政府要求在兩周內出現兩宗確診個案的大廈實施強制檢測，許樹昌認同當局做法，形容現時是參考內地做法，採用更嚴謹的措施，食物及衞生局現正與入境處和海關等其他政府部門商討，借調人手協助到名單中的大廈採樣，以解決人手現樽頸的問題。

許樹昌表示，政府對大廈實施強制檢測，直言本港本時做法是參照內地。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

許樹昌今早是港台節目《星期六問責》指，近日確診數字明顯回落，源頭不明比例亦較早前低，但憂慮近日節日聚會的群組個案將帶來反彈，希望市民能遵守現時的社交距離措施，強調現時目標是清零，短期內不會放寬相關措施，但認為沒有進一步收緊的必要。

衞生防護中心日前宣布，向兩周內出現兩宗不明源頭個案的大廈實施強制檢測，許樹昌應該相關措施是「應該」，並指他們曾與內地專家交流過，形容內地做法更嚴格，有一、兩個住戶染疫便會進行檢測，甚至封鎖小區，直言本港本時做法是參照內地。

▼1.1采頤花園11座居民前往檢測▼

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借調人手協助採樣 衞生署提供培訓

深水埗富昌邨富韻樓等被列為強制檢測名單，但卻未有設立流動採樣站，許樹昌認為未必設立固定檢測站，亦應設立流動車。被問到檢測量是否已見頂，許樹昌坦言，現時有40多幢大廈需要強制檢測，人手已現樽頸，但強調只要配部門和公私營合作便做得到，食衞局亦正與其他部門商討，如入境處和海關等，借調人手協助採樣，由衞生署將會培訓這些新增人手。

被問到當局會否參照內地做法，追蹤密切接觸者的密切接觸者，許樹昌透露曾與內地專家就此交流，形容內地對確診者的追蹤工作很仔細，直言當局正考慮方向，因此當局正商討向其他部門借調人手。