聯合醫院爆疫　高拔陞：老人外展醫護將定期檢測　再研擴全體員工

觀塘聯合醫院出現大規模院內傳播，醫管局行政總裁高拔陞今早（2日）在電台節目表示，現已為該院大部分同事安排病毒檢測，全部均是陰性。他透露正研究為醫管局老人外展服務等，照顧抵抗力較差的病人的醫護人員定期檢測，相信未來數周可以落實推行，惟會否將措施擴展至醫管局全體職員，高拔陞則指，未必會一刀切式處理，將視乎疫情發展再考慮，又解釋醫護人員已接受感染控制的專業培訓，與其他院舍情況不同，有信心醫護不會將病毒從社區帶入醫院。

高拔陞表示，醫管局已根據衞生署的意見，為所有在院內同事進行檢測，至今已為5300多位同事做來檢測，全部的結果是陰性。（資料圖片／盧翊銘攝）

高拔陞今早在港台節目《星期六問責》表示，醫管局對聯合醫院懷安科病房出現爆發十分緊張，已立刻檢視許多工作，並安排在爆發病房和深切治療部工作的醫護、留醫病人以及探病人士進行病毒檢測。當局又根據衞生署的意見，為所有在院內同事進行檢測，至今已為5300多位同事檢測，全部人的結果是陰性。

高拔陞續指，專家小組亦已即時檢討醫院感染控制的情況，建議病人入院後有肺炎跡象時，兩日後重複再為他檢測，並提醒同事注意隱形病人，為病人餵食時可以戴上適當感染控制裝備等。

▼聯合醫院病毒爆疫▼

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有醫護工會批評，現時醫管局對病人篩查成效低，建議增設監察病房由較高級的醫生判斷病人情況，高拔陞強調，監察病房已經推行了幾個月，近期院內爆發情況，是因為社區個案實在太多，又有很多隱形病人，因此除了監察病房外，亦會為其他病房的病人進行病毒篩查，以做多一層監測。

被問到會否為全線員工進行定期檢測，高拔陞認為做法成效高，但措施需要許多方面配合才能做得到，「公立醫院服務量大，會較複雜，需要研究」，會先集中安排照顧抵抗力較差的病人的同事檢測，如老人外展服務等的同事，現正積極研究，將會參考外地或本港服務院舍的做法，希望未來數星期能落實執行。

▼聯合醫院員工到流動採樣站接受檢測▼

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安老殘疾院舍職員定期檢測 高拔陞：公立醫院不同

被進一步追問會否將措施擴展至所有職員，他僅表示需視乎疫情發展、成效、配套和運作能否配合，未必會一刀切式處理，視乎哪裡找到個案較多再衡量，「都唔係話定咗係咁就係咁」。高拔陞續指，醫院與其他院舍不同，醫院醫護均受過專業訓練，亦會穿上合適的感染控制裝備、做足相關措施，因為以往在社區受感染的同事亦未有將病毒帶回院內，強調最重要是做好感染控制措施，但當局亦會研究如何為全體醫護做檢測。

他又提到，屯門醫院隔離病房有病人服務助理受感染，負責感染控制的專責小組專家已重新檢視整個感染控制措施、裝備等，亦請教了大學專家的意見，認為整體裝備和工作程序都是合適，強調當局近期裝備買得好充足，足夠6個月使用，已再三提醒主管同事「應用得用」，在必要情況戴上裝備，又說使用指引是列出原則，仍需由前線員工判斷什麼情況下使用面罩等全套裝備，保持彈性。