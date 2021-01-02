新冠疫苗｜科興、牛津疫苗可在診所注射　許樹昌：不能靠疫苗清零

新冠肺炎疫情嚴峻，首批疫苗最快本月抵港可供注射，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，科興和牛律疫苗或將於醫管局和衞生署的門診，甚至是私人醫生診所注射，而德國藥廠BioNTech的疫苗則很大機會要在社區會堂注射，因為它處理方法較複雜，「要較準時間，一批批送去打」。他又指疫苗只能達到群體保護效果，不能單靠注射疫苗清零。

許樹昌指，科興和阿斯利康/牛津疫苗日後可在醫管局和衞生署的門診注射，而德國藥廠BioNTech的核酸疫苗則要在社區會堂注射。（資料圖片）

許樹昌今早在港台節目《星期六問責》指，據他理解，科興和阿斯利康/牛津疫苗可儲存在2至8度，形容雪藏方便，抵港時亦已入樽，處理方式較簡單，日後能在醫管局和衞生署的門診注射，甚至會請家庭醫生協助打針。至於德國藥廠BioNTech的核酸疫苗要冷藏負70度運抵香港，再解凍和稀釋，很大機會要在社區會堂注射，「要較準時間，一批批送去打」。

外界對疫苗有效率眾說紛紜，許樹昌解釋，疫苗第三期研究中，注射了疫苗的人會與只打鹽水的對照組比較，因此相關數字只能說明疫苗減低發病的風險。被問到多少人接種疫苗才能清零，他強調不能單靠打疫苗清零，社交距離措施和個人衞生等同樣重要，疫苗只能做到群體保護效應，若社區有70%接種疫苗才能達到群體保護作用，強調「愈多人打愈好」。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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被問到疫苗對變種病毒能否起作用，他解釋，現時變種病毒是棘狀蛋白（S蛋白）基因出現很小的突變，現時藥廠相信疫苗功效毫無影響，若日後出現大型變種，核酸疫苗廠有信心能在6至8周調節到疫苗，出更新的疫苗。

被問到會否擴大優先接種群組至的士司機和飲食業等，許樹昌指，首批疫苗供港後取捨甚麼人能優先接種，當局暫時決定先讓60歲以上人士接種、長期病患者、醫護人員和老人院舍工作人員，及後疫苗陸續抵港，前線人員如的士司機等將能接種。