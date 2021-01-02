新冠肺炎疫苗｜聶德權：料2月起5類地點為市民接種　有知情下選擇

新冠肺炎疫情嚴峻，港府已購入中國科興、德國BioNTech / 復星疫苗及英國阿斯利康 / 牛津疫苗。首批為科興疫苗，原訂本月抵港及接種，但有專家稱因臨床數據未公布而推遲。公務員事務局局長聶德權今（2日）在社交網站發文透露，估計可在2月起為市民接種，屆時社區疫苗接種中心、公營醫院、安老院舍、私家醫院和診所都會是接種地點。

聶德權指，估計可以在2月開始為市民接種，屆時社區疫苗接種中心、公營醫院、安老院舍、私家醫院和診所均是接種地點。（資料圖片）

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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聶德權今午在Facebook專頁發文指，疫苗接種的專責工作小組本周二（12月29日）舉行了首次跨部門會議，會上多位局長、部門首長、醫療專家成員商討了疫苗接種選址、長者的接種安排、優先群組的設定、醫學監察等範疇，有助制訂疫苗接種方案及執行，強調只要市民願意，所有香港市民都能在安全、穩妥、有序地免費接種疫苗。

聶德權今午在Facebook發文指，疫苗接種的專責工作小組本周二（12月29日）舉行了首次跨部門會議。（聶德權fb圖片）

他續指，目標是政府各部門在本月底完成籌備工作，為疫苗抵港做好準備。而按疫苗到港的時間初步推算，估計可以在2月開始為市民接種，屆時社區疫苗接種中心、公營醫院、安老院舍、私家醫院和診所均是接種地點。

在知情的情況下作出選擇 接種疫苗

對於外界質疑疫苗成效等，聶德權稱，港府接下來會做好有關的解說及公眾教育工作，讓市民有科學性的認識，在知情的情況下作出選擇，接種疫苗，以達到保護自己和防疫的目的。

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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港府早前訂購了科興（Sinovac)、德國藥廠BioNTech/輝瑞/復星的mRNA疫苗、阿斯利康/牛津疫苗，各款訂購750萬劑，合共有2,250萬劑疫苗，首100萬劑的科興疫苗原訂最快本月運抵本港。惟內地科興滅活疫苗需要延遲15日公布數據，至下周四（7日）才能一併公布印尼、土耳其和巴西的第三期臨床測試，令疫苗未能如期到港。而由復星與BioNTech合作研發的mRNA疫苗預料於今年第一季抵港。