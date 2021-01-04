馬道立退休前最後聽審　裁私房菜主襲環保署職員案終極上訴得直

一名私房菜男東主被指4年前，拳打餐廳巡查油煙情況的環保署職員。經審訊後，東主在裁判法院被裁定普通襲擊罪成，被判緩刑。惟他不服定罪，向高等法院上訴但不果，今(4日)再向終審法院申請終極上訴。終院法官聽取陳詞後，裁定東主上訴得直，日後頒發判辭解釋理據。本案亦為終審法院首席法官馬道立，最後一宗審理的案件。

上訴人盧建新，被控於2017年3月3日，在大埔翠怡花園的私房菜館內，襲擊環保署督察吳榮基。盧在裁判法院被裁定罪成，遭判囚4星期，但緩刑18個月。

上訴人盧建新在終院首席法官馬道立最後審理的案件，並被裁定得直後，即在庭外與代表律師張達明手。(朱棨新攝)

上訴人主要的理據，在於案中事主和其上司的證供有不一致之處，原審裁判官吳重儀處理控方證人的證供有誤。義助上訴人的港大法律系首席講師張達明陳詞時指，兩名證人證供上的不一致之處，在案中屬重要，因會影響證人的可信性，同時案中亦沒有其他獨立旳證據。

律政司代表則指，案中證人在證供上有差異，但該些差異非很重要，無助上訴人的案情。惟終審法院首席法官馬道立質疑，為何認為相關差異不重要。

律政司承認，在事件發生的次序方面，兩人的證供有不同，但本案的關鍵在於上訴人是否施襲。惟馬官質疑，原審裁判官在裁決時，指兩名證人的證供一致，沒有分歧。

律政司續指，考慮案件性質等，若上訴人獲判得直，律政司將不要求案件重審。

終審法院5名法官聽取陳詞，裁決上訴人上訴得直，並可獲訟費1.2萬多元終審法院首席法官馬道立將於本月11日離任，而根據終審法院的網頁顯示，其離任前終審法院未有其他案件排期處理，本案將他馬官最後一宗審理的案件。

案件編號：FACC2/2020