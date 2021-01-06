農曆新年前限聚措施難放寬　專家：港府錯失抗疫「黃金兩星期」

新冠肺炎疫情持續，社交距離措施再被延長兩周至1月20日，政府已表明在農曆新年前放寬的機會不高，當局更會在有需要時探討針對家庭聚會的措施。本港抗疫一年，全球多地仍活在疫情陰霾下，冬至、聖誕、新年均無法與親友歡聚，農曆新年亦難言喜慶團聚。 反觀其他華人社會，除了台灣疫情受控外，新加坡疫情亦逐漸放緩，限聚人數由5人放寬至8人，市民亦可外出用餐，當地餐廳人頭湧湧；至於馬來西亞，雖然首都吉隆坡等地疫情反彈，惟政府明言不會禁止家庭歡聚過節。 呼吸系統科專科醫生梁子超表示，港府在應對疫情反彈上不夠果斷迅速，錯過抗疫的「黃金兩星期」。他認為若市民未來一個月減少外出和高風險活動，農曆新年前後仍有望放寬限聚令至6人或以上，屆時便可兩、三個親密家庭共享團圓樂。

梁子超對農曆新年前放寬限聚令抱審慎樂觀的態度，但強調大前提是市民現時要防止進行高風險活動，減少外出。（資料圖片）

本港第四波疫情有緩和跡象，但陳肇始今早在電台節目形容確診數字回落速度緩慢，而且源頭不明病例仍佔整體個案約三分之一，顯示社區仍有傳播鏈，她再度呼籲市民遵守限聚令等的社交距離措施，不要參與跨家庭聚會，明言有需要時會再探討規管家居內的家庭聚會。距離農曆新年僅餘一個月，陳肇始亦說對過年前放寬措施「不敢樂觀」。

馬來西亞疫情近日亦出現反彈，首都吉隆坡、雪蘭莪州和沙巴是三大重災區，負責協調疫情管控措施的國防部去年底宣布，延長這些州份的「有條件行動管制令」將延長至下周四（14日），禁令包括限制市民跨區域出行、關閉學校等場所，當局亦禁止民眾舉行公開慶祝活動，但強調不會禁止個人或家庭慶祝新年。

▼2020年除夕夜海傍倒數人潮▼

至於馬來西亞其他地區，則繼續實施「復原式行動管制令」，將部分限制鬆綁，不再限制民眾跨州活動，民眾能在國內旅遊，商場、電影院、夜市與髮廊服務等亦能重開，但仍要遵守衛生部的社交距離規定。

新加坡放寬限聚 表演活動可容納250人

新加坡疫情逐漸放緩，當地政府陸續放寬多項措施，並在去年12月28日起，進入第三階段解封，包括將外出聚餐和家庭訪客人數放寬至8人，宗教聚會活動和藝術及文化表演活動的現場人數限制亦放寬至250人，市民能重投節日懷抱。

至於內地近日錄得本土病例，專家形容是「零星散發」，國務院聯防聯控機制綜合組建議，家庭私人聚會控制在10人以下，呼籲市民做好個人防護，若出現流感病徵則不要出席相關聚會；而50人以上活動則要制定好防控方案。中國工程院院士鍾南山日前亦表示，在元旦和農曆新年，內地已沒必要禁止出行，但不鼓勵到國外和內地已被列為中風險的地區。他又強調出行要注意三點：戴口罩、勤洗手，以及保持距離。

梁子超指，本港的確診數字有下跌趨勢，若能做到每周下跌一半，尤其是源頭不明個案，4周後將跌至低單位數，相信屆時限聚令有望放寬至6人或以上。（資料圖片）

呼吸系統科專科醫生梁子超指，本港疫情較其他華人地區嚴峻，主要因為上一波疫情的社交距離措施「放寬得太快、太急」，甚至不再對部分場所設人數上限，又讓南亞入境入士自行乘公共交通公具到非檢疫酒店隔離，形容當局在內防和外防方面均「失策」，令病毒迅速傳播。他又指，政府未有在疫情現反彈形勢的兩周內，收緊相關措施，錯過抗疫「黃金時間」，傳播鏈遇上「跳舞群組」後，令疫情一發不可收拾。他指，反觀新加坡，當地政府在外籍勞工宿舍爆疫後，已隨即作出應對，令疫情能在短時間內受控。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

+ 8 + 8 + 8

梁子超又指，本港的確診數字近日有下跌趨勢，若能做到每周下跌一半，尤其是源頭不明個案，4周後將跌至低單位數，相信屆時限聚令有望放寬至6人或以上，容許兩至三個家庭的跨家庭聚會。但他強調，大前提是市民現時要防止參與高風險活動，減少外出。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦認同，港府抗疫速度較外地緩慢，連澳門也比不上，才令本港疫情愈趨嚴峻。惟他對農曆新年前放寬限聚令感到悲觀，他解釋第四波疫情較第三波更嚴重，加上聯合醫院和瑪嘉烈醫院等相繼爆疫，顯示社區仍有許多隱形個案，預料要至少4個月才能清零，形容若政府在農曆新年後已能平息疫情「已經好叻」，因此估計社交距離措施在未來一兩個月也未能鬆綁。

曾祈殷預料，要至少4個月才能清零，形容若政府在農曆新年後已能平息疫情「已經好叻」，因此估計社交距離措施在未來一兩個月也未能鬆綁。（資料圖片／黃寶瑩攝）

他又指，若本港在未清零便放寬限聚令等措施，只會令引發第五波疫情，除了飲食及零售業界要再「捱多10幾個星期」，港府屆時亦沒有足夠人手兼顧疫苗接種計劃，直言港府每一波疫情都在學習，但全社會卻要為港府的決定賠上代價。

被問到為何第4波疫情回落得較以往慢，他提到第三波疫情時，政府未有擴大檢測，形容當時的確診數字歸零或只是「自己呃自己」，現時社區更多檢測，相信確診個案能反映現實。