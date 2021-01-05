疫情影響海上交通　鯨豚受船隻撞擊致死降　全年52隻擱淺仍高企

海洋動物影像解剖研究組發表年度報告，總結及分析本港鯨豚及海龜死亡情況。報告反映，去年本港共錄得52條鯨豚擱淺報告，僅次於前年的55宗。雖然去年因疫情關係，本港水域船隻大減，鯨豚被船隻撞擊致死數字下跌，但擱淺報告仍然高企，研究組估計涉疾病或漁業活動等人為因素。

海洋動物影像解剖研究組發表年度報告，總結及分析本港鯨豚及海龜死亡情況。報告顯示，去年（2020年）本港共有52條鯨豚擱淺，當中近7成屬於江豚，其次是中華白海豚，餘下的則是其他品種的鯨豚，例如條紋原海豚、偽虎鯨和真海豚。



研究團隊為當中44條鯨豚進行影像解剖，並用放射儀器掃描，發現因疫情影響、本港水域船隻大減，只有3條鯨豚，因船隻撞擊致死，數字較前年及2018年的8及15隻明顯減少。而去年涉及漁業活動及疾病致死的個案，分別為7及31宗，與前年數字相若。

有江豚個案的肺部呈磨砂玻璃狀及有肺水腫， 相信曾經遇溺，研究團體推測，這個突然死亡的個案很大機會是人為因素，與漁業活動有關。 (資料圖片)

報告指出，有擱淺江豚個案的肺部呈磨砂玻璃狀及有肺水腫， 相信曾經遇溺。其口腔同食道有殘餘食物，是反芻的跡象。胃部有食物，腸道內亦有糞便。研究團體推測，這個突然死亡的個案很大機會是與漁業活動有關。

過去11年，每年平均超過30條鯨豚在香港擱淺，當中大部份都是江豚，前年(2019年)擱淺個案則最多，共有55宗。(報告截圖)

報告又顯示，過去11年，每年平均超過30條鯨豚在香港擱淺，當中大部份都是江豚，前年(2019年)擱淺個案則最多，共有55宗，其次是2014年的50宗，以及2018年的45宗。



至於本港海龜方面，去年共有14宗死亡個案，其中7宗屍體個案中，5隻海龜體內都發現有海洋垃圾 。