屯門醫院外判員工初步確診　醫管局將限日間服務病人避免膳食

新冠肺炎疫情持續，本港今日（5日）新增32宗個案，當中佛教醫院再多一名病人確診，該名男病人同之前確診病人屬同一病格，早前已經被列為密切接觸者接受檢疫。另外，屯門醫院多一名外判員工初步確診，病人主要在醫院做運送工作，曾與3外判員工一起吃飯，他們目前亦要接受檢疫。 醫管局亦宣布，將加強感染控制措施，包括加強日間服務病人的篩查，病人在接受服務前，需要早一兩日做測試，並會要求盡量避膳食，若要逗留長時間，會盡量安排「輕食」，儘量將病人分隔開。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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佛教醫院早前已經有兩名病人及一名職員確診，今日再多一名病人確診，他同之前確診病人屬同一病格，目前正在檢疫中心隔離。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，當局會再監測同一病房的病人及職員的健康狀況。

另外，屯門醫院一外判支援員工初步確診，其家人亦已確診，其居住的大廈已有確診個案。該名員工昨日去屯門醫院求診後初步確診，有3同事曾分別與該員工食飯，因此需要3名外判員工要安排檢疫。該名病人主要在醫院做運送工作，不需要入隔離病房，有穿合適個人防護裝備，屯門醫院正在做追蹤調查。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。（余俊亮攝）

日間服務中心病人避免進食

另外，庾慧玲表示，傳染病及緊急應變中央委員會今日開會，會議同意加強日間服務病人的篩查。病人在接受服務前，需要提早一、兩日做測試；若要定期做日間服務，如血透析，則會安排每星期定期做測試。如果有人發燒，院方會根據病人情況安排在獨立負壓負壓病發做醫療服務及檢測。另外，庾慧玲指出，病人在日間服務中心時，院方會要求盡量避膳食，若要逗留長時間，會盡量安排有輕食，並儘量將病人分隔開。

至於為全部醫管局員工測試，醫管局稱會以病人風險決定優先次序，如照顧免疫力較弱病人的同事會優先獲安排做測試，另外還包括老人科做外展服務及紓緩治療或腫瘤科的同事。庾慧玲指，接受服務的病人不少身體較弱，若染疫後果重大，所以需要保護。有關措施正安排細節，會盡快實施。