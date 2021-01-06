強制檢測大廈｜馬鞍山頌安邨頌智樓有2不明個案　準媽媽即往檢測

新冠肺炎疫情回落，今日（6日）新增25宗確診，創一個半月新低。 馬鞍安頌安邨頌智樓因有兩個單位出現患者，全幢居民強制檢測。記者到達頌智樓時，部分住戶已經在管理處詢問，惟不知具體的檢測日期。晚上6時許，有幾名警察前來視察環境，為強制檢測做準備，另外亦有穿着保護衣的衛生署人員進入大廈詢問。 有住戶表示，剛知道具體情況，準備好一星期的食物打算不出門；亦有懷孕的準媽媽得知消息後與家人立即去社區檢測中心做測試。

數名警察傍晚到場為強檢做準備

下午5時許，頌智樓管理處已經有居民聚集，了解強制檢疫的具體安排，惟保安亦未知詳情。6時許，有幾名警察前來，據了解是為了明天的強制檢測做準備。

頌智樓住戶劉先生說，平時都戴N95口罩防備，街坊亦自覺戴口罩，故不太緊張。（盧翊銘攝）

劉先生早幾日曾前往威爾斯親王醫院急診看病，因而曾做過測試，較為安心。他說不了解確診者住哪一層，但自己平時都戴N95口罩防備，加上附近街坊戴口罩都比較自覺，所以並沒有太緊張。

劉先生說，不覺得強制檢測會不方便，認為做了檢測大家都會放心一些。

馬鞍安頌安邨頌智樓住戶吳女士說，下午才知道需要強制檢測的消息，打算買一個星期的食物不出門。（盧翊銘攝）

另一住戶吳女士說，下午才知道需要強制檢測的消息，打算買一個星期的食物，並不出門。她說家中的老人家在老人院，所以相對慶幸一些。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

+ 8 + 8 + 8

至於強制檢測，她則表示不會不方便，自己出入時會更加小心，多洗手。她認為政府是次抗疫做得不錯，信息透明，且做事及時，「日日會睇記者會，都知道情況點。」

亦有住客是孕婦，家中還有小朋友，得知消息後她立即和家人去附近的社區檢測中心做了檢測，「會買多啲嘢，少出門。」