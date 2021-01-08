今增45個案　無源頭急增至22宗佔近半　增3大廈被列強檢

新冠肺炎疫情未息，本港今日（8日）新45宗確診個案，42宗屬本地個案。其中22宗源頭不明，包括一名浸會醫院護士。初確診錄得40多宗，包括一名將軍澳醫院手術室助理，一名同事受影響須檢疫。 早前污水樣本持續驗到陽性、政府要求第二次強檢的彩雲邨豐澤樓，找到三宗初步確診。而將藍隧道群組亦再添新增確診個案，累計已有32宗個案。 另有三幢大廈須接受強制檢測，包括啟晴邨欣晴樓、大圍美田邨美秀樓，以及佐敦新填地街26號。

浸會醫院一名門診護士確診，屬源頭不明個案。 (資料圖片)

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會中公布，截至今日（8日）凌晨零時 ，過去24小時新增45宗確診個案，涉及個案編號為9109至9153。年齡介乎兩個月大至77歲。當中3宗為輸入個案，分別為從印尼來港的37歲女子（確診編號9116）、從愛爾蘭來港的24歲男子（確診編號9133），以及一名從日本來港的56歲男子(確診編號9116）。

浸會醫院一名門診護士確診，屬源頭不明個案。 (資料圖片)

浸會醫院門診護士確診 最後上班日發燒



42宗本地個案中，有22宗無源頭個案。當中包括一名浸會醫院41歲門診女護士（確診編號：9138），她在1月3日流鼻水、1月6日發燒，最後上班日為1月6日，追蹤後暫無人要檢疫。張竹君說，該名護士有身穿保護衣，替3名病人取樣本，涉及1同事、1住院病人及1門診病人，3人均屬陰性，由於涉事門診病人已離院，會作跟進，另安排門診同事檢測。

將軍澳醫院一名手術室助理初步確診，一名曾一起吃飯的醫護須接受檢疫。（資料圖片）

將軍澳醫院1手術室助理初確診 一起吃飯同事須檢疫



另外，庾慧玲表示，將軍澳醫院一名手術室助理初步確診，他在1月6日身體不適求醫，昨日初步確診。他在手術室負責支援工作，協助病人轉身，工作時有穿合適裝備，相信傳染病人機會不大。而醫院進行追蹤，暫無病人受影響，但一名手術室護士因一起用膳，被列為緊密接觸者，須接受隔離。

將藍隧道一個月內第二度爆疫需停工，至1月8日累計有32宗個案。圖為隧道的藍田出入口地盤。（資料圖片）

將藍隧道群組新增4人確診 累計32宗個案

而20宗有關連個案中，早前污水樣本持續驗到陽性、政府要求第二次強檢的彩雲邨豐澤樓，找到三宗初步確診。而將藍隧道群組亦再添新增確診個案，包括1名工人及3名家屬，全由檢疫中心送院，群組累計已有32宗個案。

張竹君指，豐澤樓早前有兩單位共5人確診，而今日新增個案，與早前兩單位屬不同座向及層樓。

3大廈被列強檢



政府亦更新強制檢測大廈名單，新增上榜大廈包括啟晴邨欣晴樓、大圍美田邨美秀樓，以及佐敦新填地街26號。張竹君指，新填地街26號原有兩單位不相識、不同層、不同座向的住戶確診，二人屬有源頭個案，惟今日新增一住戶確診，為早前其中一名確診者的同層住戶，屬無源頭個案，經評估認為有需要列為強檢。美秀樓是新增一宗個案，與早前確診者來自不同單位，非同層、不同座向。

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