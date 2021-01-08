新冠肺炎｜24歲女酒店檢疫期間准他人入房　違例被判罰1萬

新冠肺炎疫苗不斷，為阻止輸入個案引爆本地爆發，當局由11月18日開始，受檢疫人士不得容許酒店職員以外的任何其他人士進入其酒店房間。一名24歲女子回港在酒店強制檢疫14天期間，在12月4日無合理辯解或授權下，准許其他人進入其酒店房間，違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）規定，今日（8日）在東區裁判法院被判罰款10,000元，為新限制實施後首宗。

12月25日起，外國抵港旅客須在指定檢疫酒店隔離21日。（資料圖片）

衞生署表示，一名24歲女子早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在酒店強制檢疫14日，惟她在檢疫令未屆滿前，在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，在12月4日准許他人進入其酒店房間，她被控違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》，今日（8日）在東區裁判法院被判罰款10,000元。

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共96人違檢疫令被法庭定罪

據《外國地區到港人士強制檢疫規例》，由12月25日起，所有抵港香港前21天曾在中國以外地區逗留的人士，需在指定檢疫酒店強制檢疫21天。而據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），去年2月8日起，到港當日之前14日曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

政府重申，必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。截至今日共有96人因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。