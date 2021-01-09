新冠肺炎｜增百多名紀律部隊追蹤密切接觸者　陳肇始：眾志成城

食物及衞生局局長陳肇始今日（9日）於商台《政經星期六》 表示，第4波疫情一直緩和， 14日平均數一直向下，但擔心長假期後會反彈。政府追蹤確診者的密切接觸者方面，會加人手包括警察、海關及入境處職員，大家眾志成城，「紀律部隊有偵查經驗，可以搵多一層密切接觸者」。她強調，盡量24小時內安排第一層密切接觸者入檢疫中心，第二層則要立即接受檢測。

就農曆新年能否放寬限聚令，陳肇始表示，希望市民忍耐一下。（張浩維攝）

陳肇始指，政府一直加強追蹤密切接觸者，「加多百多人唔夠坐，啓德加多個office」，昨日曾與政務司司長張建宗到過辦公室視察。她指，新增的百多人來自警察、海關及入境處職員，相信紀律部隊的偵查技巧助快速找出密切接觸者，「大家非常之幫手，大家眾志成城抗疫」。

專家建議當局要追蹤密切接觸者的密切接觸者，共兩層才能夠斷絕傳播。陳肇始表示，盡量24小時內安排第一層密切接觸者入檢疫中心，第二層則要立即接受檢測。

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陳肇始強調，擴大檢測範圍，故有多座大廈要檢測，並民政處協調。現時每區都有檢測中心，市民也可又在日間門診、郵局、港鐵站可取樣本瓶。她指，流動採檢站是方便居民。

根據民政處的資料，強檢大廈中有八成多的居民已完成採樣，陳肇始指有部份人會在門診取樣本瓶，需時了解；「又或者佢哋行動不便，睇下房署點幫佢」。

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「忍耐一下，壓住疫情」

陳肇始又指，疫情也緩慢下降，但亦有可能反彈，故大家想農曆新年可以回復日常生活，有必要繼續保持社交距離措施，「除咗睇確診數字，源頭不明外，都要睇整體勢」，難以預計農曆新年是否能夠放寬限聚令，「忍耐一下，壓住疫情」。

全球疫情仍然嚴峻，政府嚴防外來輸入，陳形容「用緊關環式處理」，不單要求到港人士要接受多重檢測等。

另外，政府取消年宵等，陳肇始稱決定是屬風險評估，要公共衞生可控，「食環署同花農商討下可行方案，喺全港九屋邨搵啲位俾佢哋，或者可以網上購物，買花可能網上唔適合，再傾下」。她又不建議任何有人群聚集的活動。