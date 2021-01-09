檢測又擺烏龍　橫頭磡門診遺留5深喉樣本漏送化驗所　醫管局致歉

新冠肺炎疫情反彈，本港今日（9日）新增59宗確診，當中有53宗屬本地個案，無源頭個案佔20宗。政府疫情記者會上，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲透露，東區醫院一名61歲女病人，前日（7日）入院前出現病徵，但不論是入院前篩查或其後拭子採樣，均屬陰性，至接受全身麻醉手術及檢查後才確診，六病人被列密切接觸，另45名病人屬其他接觸，須接受檢測及醫學監測。 另外，廣華醫院一名47歲男病人初步確診，他昨日（8日）因頭痛入院，檢測陽性，一病人屬密切接觸，另有五名病人及十名醫護屬其他接觸者，須接受檢測及醫學監察。 檢測方面，橫頭磡普通科門診五名病人在交回樣本後，相關被遺留在車上沒送到化驗室，須補交樣本，五人檢測全屬陰性。

東區醫院61歲女病人 第三次檢測始陽性 51病人受影響須檢疫或監察

東區醫院一名61歲女病人，原定1月7日入院做手術，故1月6日進行入院前篩查，結果陰性，病人入院時曾表示出現輕徵流鼻水、咳及低燒，但由於鼻咽拭子採樣屬陰性，故安排了她入院，在核子醫學部檢查，以及接受全身麻醉手術，當中涉及插喉，屬霧化程序。

由病人持續出現病徵，再進行拭子採樣後屬陽性。受事件影響，外科病房同病格的六名病人被列密切接觸者，當中五人仍留醫，會安排隔離，至於已出院的一人，醫院會安排病人回醫院檢測及檢疫。至於外科同一病房的44名病人及術後室恢復的一名病人，以及照顧過該名確診女病人的醫護有穿合適防護裝備，故只需接受醫學監測，病房會停收病人並進行消毒。

至於為何首兩次屬陰性？庾慧玲相信是初期病毒載量低。

廣華醫院一名47歲男病人初步確診。（廣料圖片）

廣華醫院47歲男病人頭痛入院 初確診

廣華醫院一名47歲男病人初步確診，他昨日（8日）因頭痛入內科監測病房，接受檢測後陽性，被轉入隔離病房，現時情況穩定。受事件影響，一名病人被列密切接觸者，已被轉入隔離病房。另有五名病人屬其他接觸者，正在監測病房，會接受檢測及醫學監察。另有10名醫護曾接觸該名確診者，因有穿合適個人裝備，故員工只需接受檢測及醫學監察。

橫頭磡普通科門診在1月7日為五名病人收取深喉唾液樣本，並透過佛教醫院的車，將樣本送往伊利沙伯醫院進行檢測，惟1月8日該車運回橫頭磡普通科門診時，職員發現五個樣本仍在箱內。（資料圖片／盧翊銘攝）

橫頭磡普通科門診五名病人樣本被遺留 再檢測全屬陰性

橫頭磡普通科門診在1月7日為五名病人收取深喉唾液樣本，透過佛教醫院的車，連樣本送往伊利沙伯醫院進行檢測，惟1月8日該車運回橫頭磡普通科門診時，職員發現五個樣本仍在箱內。

初步調查相信是運輸組替假同事只將車內中排坐位的樣本箱送上化驗室，遺留了車尾的化驗箱，亦無打開橫頭磡的箱進行檢查，故有關樣本已無法使用，診所已向病人解釋及致歉，受影響的五人今早已再交回樣本，全屬陰性。

庾慧玲說，九龍中聯網十分關注事件，並就事件致歉，已提醒同事留意樣本收集狀況，並會檢討樣本收集的流程，作出改善，避免同類事件再現。