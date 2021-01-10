確診大廈｜兩無源頭患者曾住酒店　食環小販管理隊住啟德花園3座

新冠肺炎疫情反彈，本港1月9日錄得59宗新增個案，當中53宗為本地個案，20宗為無源頭個案。政府晚上更新大廈名單，至少兩名新確診的源頭不明患者曾入住酒店，包括九龍城馬頭圍邨芙蓉樓一名曾入住土瓜灣8度海逸酒店的55歲男住戶；以及紅磡寶石戲院大廈A座一名曾入住沙田帝逸酒店的26歲男住戶。 除了寶石大廈A座外，多幢被列入強制檢測名單的大廈出現源頭不明個案，包括深水埗寶熙苑榮熙閣一名四歲男童、黃大仙彩雲邨豐澤樓一名21歲男子。 至於新增確診的食環署油尖區小販管理隊39歲女職員，住在黃大仙啟德花園3座，屬關連個案。

一名55歲確診男子，曾入住8度海逸酒店。（資料圖片）

馬頭圍邨芙蓉樓中年男確診 曾入住8度海逸酒店

20宗新增源頭不明個案中，至少兩人曾入住酒店。九龍城馬頭圍邨芙蓉樓一名55歲男子（確診編號：9167）報稱曾入住土瓜灣8度海逸酒店，他在1月5日發病，屬源頭不明個案，為大廈近期首名確診者。同邨夜合樓早前有兩人確診，即他是邨內第三名確診者。

1月9日，紅磡寶石戲院大廈A座增三宗確診，大廈累計12人感染。（余俊亮攝）

寶石戲院A座多三人確診 源頭不明男曾住沙田帝逸酒店

紅磡寶石戲院大廈A座單日增三宗確診，累計12人感染。新增確診者包括一名源頭不明26歲男子（確診編號：9193），他在12月28日不適，曾入住沙田帝逸酒店。另有兩宗關連個案，涉及23歲女子（確診編號：9192） 及49歲女子（確診編號：9196），二人分別在1月4日及12月29日發病。

黃大仙彩雲邨豐澤樓。周六（9日）單日錄得三宗新確診。（歐陽德浩攝）

榮熙閣增兩確診 四歲男童源頭不明

除了寶石戲院大廈A座，多幢被列強檢的大廈出現新增確診。深水埗寶熙苑榮熙閣單日亦增兩人確診，累計九人感染。新增一名源頭不明的四歲男童（確診編號：9205），他在1月7日發病；另有一名79歲老婦（確診編號：9177），1月6日不適，屬關連個案。

彩雲邨豐澤樓增三宗確診 一名21歲男源頭不明

黃大仙彩雲邨豐澤樓因污水樣本持續出現陽性，須安排第二次檢測。豐澤樓周六（9日）單日錄得三宗新確診，其中一名21歲男（確診編號：9198）屬源頭不明個案，他在1月5日發病。另有兩住戶屬關連個案，同在1月7日發病，分別為49歲女子（確診編號：9197）及54歲男子（確診編號：9199）。

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澤豐花園澤民樓新增兩人確診 累計七人染疫

屬強檢名單的澤豐花園澤民樓，有兩宗無病徵關連個案，累計七人染疫。新增一名69歲女（確診編號：9155）及68歲男（確診編號：9156）。同邨澤安樓亦有一宗新確診，同幢累計四人確診，新增患者為19歲女（確診編號：9157），她在1月7日不適，屬關連個案。

值得留意的是，一名住在澤安樓的48歲男子（確診編號：9043），他在1月1日發病，1月5日確診，屬源頭不明個案，他報稱曾在除夕或之前到過澤民樓。

屯門山景邨景麗樓新增一宗源頭不明個案，大廈累計三人感染，被列強檢大廈。（資料圖片）

新元朗中心3座單日增四個案、包括五個月大女嬰 被列強檢

政府在1月9日將新元朗中心第3座及屯門山景邨景麗樓列為強檢大廈。新元朗中心第3座單日新增四宗確診，當中一人源頭不明，大廈累計五人感染。新增確診包括一名源頭不明的64歲男子（確診編號：9190），他在1月3日不適、無外遊紀錄，連同除夕發病，1月8日確診的29歲女子（確診編號：9127），大廈有兩宗源頭不明個案。

新元朗中心第3座關連個案包括1月2日發病的5個月大女嬰（確診編號：9181）、1月4日發病的57歲女子（確診編號：9189），以及1月6日發病的29歲男子（確診編號：9168）。

屯門山景邨景麗樓新增一宗源頭不明個案，38歲男子（確診編號：9204）在1月2日發病，為大廈第三名確診者。同邨景業樓同日錄得一宗確診，一名58歲無病徵女子，屬關連個案。

截至1月9日，藍田德田邨共有4人確診，當中包括德樂樓一名60歲女住戶。（資料圖片）

藍田德田邨累計四人確診 三人源頭不明

藍田德田邨德敬樓新增一名62歲男子確診（確診編號：9185），他早在12月28日不適，屬源頭不明個案，同屋邨第四人確診，當中有三人屬源頭不明。

除了在12月30日確診的德田邨德隆樓26歲女子（確診編號： 8746）屬關連個案外，其餘兩名同邨居民均屬源頭不明，包括德田邨德樂樓60歲女子（確診編號：8977），她在1月1日不適；而德田邨德禮樓64歲女子則在12月29日不適（確診編號：9028），1月5日確診。

1月9日，黃大仙啟德花園3座新增3人確診，該大廈累計7人染疫。（資料圖片）

食環署小販管理隊成員住啟德花園3座 同幢累計七人染疫

黃大仙啟德花園3座繼1月8日新增三名確診者，1月9日再新增四人確診，同幢累計七人染疫。新確診者全屬關連個案，包括食環署油尖區小販管理隊的39歲女職員（確診編號：9174），她在1月5日發病。

另有一名1月5日發病的三個月大女嬰（確診編號：9175）、1月6日發病的三歲女童（確診編號：9176）、，以及1月7日發病的39歲男子（確診編號：9173）。