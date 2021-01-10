天氣交通 | 東鐵線紅磡來往旺角東暫停　西鐵線紅磡出站全日免費

東鐵綫來往紅磡至旺角東站的列車服務今日暫停，港鐵會安排免費接駁巴士來往九龍塘站及紅磡，車程20-30分鐘，繁忙時間預計4至5分鐘一班，但不會停旺角東站。 而西鐵線乘客在紅磡站出站免費，之後搭接駁巴士轉乘東鐵也將免費。反之東鐵線坐接駁巴士轉乘西鐵線的乘客，要付東鐵線車費；純粹從紅磡站入站的西鐵乘客則會照常收費。 請好好規劃車程。

本港地區今日天氣寒冷及非常乾燥。大致多雲，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約14度。

港鐵社交網頁截圖

為配合東鐵綫過海段的新軌道接駁工程，於1月10日(星期日)首班車起，東鐵綫來往紅磡至旺角東站的列車服務暫停，直至當日服務完結。

港鐵會安排接駁巴士來往九龍塘站及紅磡，繁忙時間預計4至5分鐘有一班，點對點車程需時約20至30分鐘。苜班車將於早上5時30分於紅磡站近C2出入口開出，尾班車則會在淩晨1時14分在九龍塘站近D出入口開出。留意接駁巴士不會停旺角東站。港鐵會作出特別票務安排，使用接駁巴士的乘客不會額外收車資，使用單程票、都會票的乘客都會有額外閘機處理。

星期日首班車起鐵綫來往紅磡至旺角東站的列車服務暫停，直至當日服務完結（資料圖片）

另外，明天西鐵線乘客在紅磡站出站，不會收取車費，為方便乘客暢順出站及以免乘客被錯扣車資；純粹從紅磡站入站的西鐵乘客則會照常收費。

2月至10月期間，會再有9個指定的周日有同樣的安排。

陳永武攝

天氣寒冷及非常乾燥

上午7時天文台錄得氣溫11度 ， 相對濕度百分之40。吹和緩至清勁東北風。展望未來數天持續寒冷及乾燥。星期二、三大致天晴。本週後期氣溫回升。